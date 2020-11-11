Росздравнадзор признал горевшие в больницах Петербурга аппараты ИВЛ опасными для жизни

Завод, изготавливающий аппараты ИВЛ "Авента-М" в течение семи лет не уведомлял Росздравнадзор об изменениях (а их было 900), которые вносил в конструкцию аппарата. Ведомство устроило внеплановую проверку и выявило множество нарушений. ИВЛ, которые поставляли в больницы Москвы и Петербурга, экспертиза признала опасными для жизни.

Уральский приборостроительных завод в течение семи лет вносил незаконные изменения в конструкцию аппаратов ИВЛ "Авента-М". С 2013 года производители внесли 900 изменений, последние 200 приходятся на 2019-2020 годы, сообщает "Медвестник". По закону, эксперты Росздравнадзора должны отслеживать каждое конструктивное изменение и решать, соответсвует ли аппарат всем стандартам качества.

Последнее обращение в Росздравнадзор было в 2019 году - завод уточнял, нужно ли нужно ли вносить в техническую документацию данные о комплектующих.

Напомним, после пожаров в больницах Москвы и Петербурга Росздравнадзор устроил внеплановую проверку, в ходе которой выявил массу нарушений. Ведомство подало к УПЗ два иска в Арбитражный суд Свердловской области. В суде вину завода признали, грубые нарушения в произволстве аппаратов ИВЛ подтвердились. Также выяснилось, что на предприятии знали обо всех нарушениях, однако после суда пресс-служба холдинга КРЭТ, куда входит УПЗ, отрицала, что пожары в больницах произошли из-за незаконных изменений.

Суд привлек завод к административной ответственности по ст. 6.33 КОАП РФ (обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Арбитражный суд Свердловской области обязал завод заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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Ранее производитель аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые использовались в петербургской и московской больницах, где в мае произошли пожары, утверждал, что за 8 лет не было выявлено ни одной неисправности.

Напомним, 9 мая в московской 50-й больнице им. Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, сообщалось о гибели одного человека. 12 мая огонь вспыхнул в петербургской больнице святого Георгия. Сначала сообщалось о 5 погибших пациентах отделения реанимации, позже число жертв увеличилось до 6. Как писал «Доктор Питер», в больницах использовались новые аппараты ИВЛ «Авента-М», они были произведены на Уральском приборостроительном заводе. После пожаров Росздравнадзор приостановил обращение на территории страны аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.