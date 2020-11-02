Кому в Петербурге дадут бесплатные лекарства от CОVID-19, неизвестно. Но давать будут

«Что? Где? Когда?» и другие вопросы вызвало сообщение о бесплатных лекарствах от ковида пациентам, которые лечатся дома. «Доктор Питер» попытался внести ясность.

Что?

На вопрос, какие лекарства будут получать петербуржцы с легкой или средне-тяжелой формой заболевания, комитет по здравоохранению ответил: «Закупка будет производиться согласно схемам лечения для легкого и средне-тяжелого течения, которые описаны в 9-й версии «Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции» Минздрава».

В ней описаны разные схемы лечения, как для легких, так и для средне-тяжелых пациентов. Каждая из них назначается по показаниям. Общий список препаратов, который должны закупать поликлиники для своих легких пациентов такой: фавипиравир (противовирусный), интерферон альфа (интраназальная форма — капли в нос, иммуномодулятор), парацетамол (жаропонижающий), гидроксихлорохин (противовирусный плюс иммуносупрессивный), умифеновир («Арбидол»). Для средне-тяжелых, в том числе с пневмонией: фавипиравир, интерферон альфа (интраназальная форма — капли в нос), парацетамол, ривароксабан и апиксабан (предотвращающие образование тромбов), гидроксихлорохин, антибиотики (азитромицин, амоксициллин плюс клавулановая кислота, амоксициллин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин), глюкокортикоиды (дексаметазон, преднизалон, метилпреднизалон). Примечание: это международные непатентованные наименования — МНН, торговые названия лекарств могут быть разными.

Где?

Получать лекарства пациенты будут дома. В одной из городских поликлиник «Доктору Питеру» рассказали, что закупленные лекарства будут находиться в поликлинике. Опыт доставки препаратов врачами уже есть — отработан в первую волну эпидемии, когда петербуржцам в возрасте 65+ выписывали лекарство дома и тут же выдавали.

Сегодня уже понятно, что выдавать их пациенту будут медицинские работники поликлиники, необязательно врачи, но и медсестры, об этом «Доктору Питеру» сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Когда?

Тут два вопроса в одном. Правда, ни на один из них ответа пока нет.

Первый: когда к пациенту уже придет врач с лекарствами? Посетивший вчера Петербург замминистра здравоохранения Игорь Каграманян, и вице-губернатор Олег Эргашев обещали, что уже на этой неделе лекарства их начнут «раздавать» бесплатно. Деньги из федерального бюджета на их закупку уже пришли. Но государственная клиника не может положить их в кошелек и отправиться в аптеку за лекарствами. Существует официальная процедура госзакупок. Поэтому в поликлиниках, которые и должны ими заниматься, не уверены, что это произойдет так быстро. Процесс организации закупок долгий. Даже, если лекарства будут приобретать у единственного поставщика, до пациента они доберутся не сразу. Так что на этой неделе их, скорее всего, еще не будет, во всяком случае полного списка из рекомендаций Минздрава.

Второй: когда пациент должен получать лекарства — при появлении симптомов, по которым можно заподозрить COVID-19? Или только после получения положительного результата ПЦР- исследования? Известно, что специфическая терапия фарипиравиром должна начинаться как можно раньше, иначе принимать это лекарство бессмысленно. В городе пока ни одно ведомство не может ответить на вопрос «до» или «после». В комитете по здравоохранению ждут разъяснений Минздрава на этот счет.

Сегодня пресс-служба Олега Эргашева обещает ответить на основные вопросы, связанные с выдачей препаратов для пациентов с коронавирусом, которые лечатся в домашних условиях под наблюдением врачей амбулаторн6ой службы.

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