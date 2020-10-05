Роспотребнадзор напомнил, что прививочная кампания скоро завершится, и почему грипп опаснее других ОРВИ

Какие органы чаще всего поражает грипп? Насколько серьезными могут быть осложнения? Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие заболевания может повлечь за собой заражение гриппом и почему опасно игнорировать болезнь. Это напоминание тем, кто еще не вакцинировался, прививочная кампания завершится в конце ноября.

В ряду респираторных вирусов выделяют грипп как особую инфекцию, которая может дать серьезные осложнения, если игнорировать заболевание. Эти осложнения нередко носят отсроченный характер и появляются только через некоторое время. О них рассказали в Роспотребнадзоре.

Какие органы чаще всего поражает вирус гриппа?

Чаще всего осложнения возникают при поражении органов дыхательной системы, на втором месте - органы сердечно-сосудистой системы и кроветворения (костный мозг, селезенка, лимфатические узлы - Прим.ред.), также могут возникнуть осложнения со стороны нервной и мочеполовой систем.

Какие могут быть осложнения?

Все осложнения при гриппе делятся на две группы: связанные непосредственно с течением гриппа (это геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок) и возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции.

Наиболее частое осложнение – пневмония. Пневмония может быть как первичная - вирусная (развилась сразу), так и вторичная (возникла на фоне присоединения бактериальной инфекции). Вторичную пневмонию вызывают бактерии пневмококка и стафилококка, она развивается в конце первой – начале второй недели заболевания. Вирусная пневмония может протекать одновременно с бактериальной, присоединившейся позднее.

Еще одним опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. На его фоне возникает серьезнейшая дыхательная недостаточность, которая может закончиться летальным исходом.

Не менее опасные осложнения - отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис. Также может возникнуть токсическое поражение сердечной мышцы, оно особенно опасно для пожилых людей.

Вирус гриппа может вызвать поражение центральной нервной системы: у пациента болит голова, путается сознание, его рвет. О поражении периферической системы свидетельствуют радикулярные и другие невралгические боли.

Редкие, но очень опасные осложнения - отек мозга, геморрагический энцефалит, при которых у пациента возникают судороги, расстройства сознания.

Для кого особенно опасны осложнения гриппа?

В группе риска - дети в возрасте до года и взрослые, старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и с эндокринной патологией - для них осложненное течение заболевания чревато летальным исходом.

Какая профилактика самая надежная?

Единственным надежным средством профилактики гриппа остается вакцинация. Врачи рекомендуют прививаться с сентября по ноябрь.

Если вы не привиты, специалисты рекомендуют в качестве профилактики строго соблюдать правила личной гигиены, во время подъема уровня заболеваемости гриппом не посещать общественные места, не контактировать заболевшими. В случае подозрения у себя вирусной инфекции незамедлительно обратиться к врачу.

© Доктор Питер