Роспотребнадзор напомнил, что прививочная кампания скоро завершится, и почему грипп опаснее других ОРВИ

Роспотребнадзор напомнил, что прививочная кампания скоро завершится, и почему грипп опаснее других ОРВИ13:50, 10.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Какие органы чаще всего поражает грипп? Насколько серьезными могут быть осложнения? Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие заболевания может повлечь за собой заражение гриппом и почему опасно игнорировать болезнь. Это напоминание тем, кто еще не вакцинировался, прививочная кампания завершится в конце ноября.
В ряду респираторных вирусов выделяют грипп как особую инфекцию, которая может дать серьезные осложнения, если игнорировать заболевание. Эти осложнения нередко носят отсроченный характер и появляются только через некоторое время. О них рассказали в Роспотребнадзоре.
Какие органы чаще всего поражает вирус гриппа?
Чаще всего осложнения возникают при поражении органов дыхательной системы, на втором месте - органы сердечно-сосудистой системы и кроветворения (костный мозг, селезенка, лимфатические узлы - Прим.ред.), также могут возникнуть осложнения со стороны нервной и мочеполовой систем.
Какие могут быть осложнения?
Все осложнения при гриппе делятся на две группы: связанные непосредственно с течением гриппа (это геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок) и возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции.
Наиболее частое осложнение – пневмония. Пневмония может быть как первичная - вирусная (развилась сразу), так и вторичная (возникла на фоне присоединения бактериальной инфекции). Вторичную пневмонию вызывают бактерии пневмококка и стафилококка, она развивается в конце первой – начале второй недели заболевания. Вирусная пневмония может протекать одновременно с бактериальной, присоединившейся позднее.
Еще одним опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. На его фоне возникает серьезнейшая дыхательная недостаточность, которая может закончиться летальным исходом.
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Не менее опасные осложнения - отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис. Также может возникнуть токсическое поражение сердечной мышцы, оно особенно опасно для пожилых людей.
Вирус гриппа может вызвать поражение центральной нервной системы: у пациента болит голова, путается сознание, его рвет. О поражении периферической системы свидетельствуют радикулярные и другие невралгические боли.
Редкие, но очень опасные осложнения - отек мозга, геморрагический энцефалит, при которых у пациента возникают судороги, расстройства сознания.
Для кого особенно опасны осложнения гриппа?
В группе риска - дети в возрасте до года и взрослые, старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и с эндокринной патологией - для них осложненное течение заболевания чревато летальным исходом.
Какая профилактика самая надежная?
Единственным надежным средством профилактики гриппа остается вакцинация. Врачи рекомендуют прививаться с сентября по ноябрь.
Если вы не привиты, специалисты рекомендуют в качестве профилактики строго соблюдать правила личной гигиены, во время подъема уровня заболеваемости гриппом не посещать общественные места, не контактировать заболевшими. В случае подозрения у себя вирусной инфекции незамедлительно обратиться к врачу.
© Доктор Питер
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