Ученые: Благодаря "родственному вирусу" у людей могут появиться антитела к COVID-19

Ученые: Благодаря "родственному вирусу" у людей могут появиться антитела к COVID-1912:02, 10.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Британские ученые провели исследование, благодаря которому выяснили, что антитела к SARS-CoV-2 могут быть даже у тех, кто им не болел. Чаще всего их обнаруживали у детей. Предполагают, что дело в так называемом "родственном вирусе".
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обнаружить даже у тех, кто не болел им, заявили британские ученые. Эксперты из института Фрэнсиса Крика обнаружили, что в крови человека могут сформироваться антитела в ходе борьбы с другими, "родственными" коронавирусами, которые сейчас смогут помочь организму победить COVID-19. Исследование опубликовано на портале Science.
Ученые рассмотрели образцы крови у 300 пациентов, все они были взяты задолго до начала пандемии - с 2011 года по 2018 год. Также эксперты изучили и образцы тех, у кого были отрицательные тесты на коронавирус.
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Исследователи обнаружили антитела у некоторых неинфицированных пациентов, которые реагировали на SARS-CoV-2. Ученые пришли к выводу, что они были сформированы после контакта с другими, давно существующими коронавирусами. Важно отметить, что в основном антитела обнаруживали у детей в возрасте от 1 года до 16 лет.
Эксперты надеются, что это открытие в будущем поможет создать универсальную вакцину от COVID-19.
© Доктор Питер
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