Ученые: Благодаря "родственному вирусу" у людей могут появиться антитела к COVID-19

Британские ученые провели исследование, благодаря которому выяснили, что антитела к SARS-CoV-2 могут быть даже у тех, кто им не болел. Чаще всего их обнаруживали у детей. Предполагают, что дело в так называемом "родственном вирусе".

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обнаружить даже у тех, кто не болел им, заявили британские ученые. Эксперты из института Фрэнсиса Крика обнаружили, что в крови человека могут сформироваться антитела в ходе борьбы с другими, "родственными" коронавирусами, которые сейчас смогут помочь организму победить COVID-19. Исследование опубликовано на портале Science.

Ученые рассмотрели образцы крови у 300 пациентов, все они были взяты задолго до начала пандемии - с 2011 года по 2018 год. Также эксперты изучили и образцы тех, у кого были отрицательные тесты на коронавирус.

Исследователи обнаружили антитела у некоторых неинфицированных пациентов, которые реагировали на SARS-CoV-2. Ученые пришли к выводу, что они были сформированы после контакта с другими, давно существующими коронавирусами. Важно отметить, что в основном антитела обнаруживали у детей в возрасте от 1 года до 16 лет.

Эксперты надеются, что это открытие в будущем поможет создать универсальную вакцину от COVID-19.

В конце октября ученые рассказали о результатах исследования феномена, который назвали "толерантностью к коронавирусу". По мнению специалистов, некоторые возрастные пациенты могут переносить новую инфекцию бессимптомно даже при наличии хронических заболеваний.

© Доктор Питер