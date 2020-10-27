Глава центра им. Чумакова рассказал, когда начнется массовое производство третьей вакцины от коронавируса

Глава Федерального научного центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, когда планируют пустить в массовое производство третью вакцину от коронавируса. Сейчас ее испытывают на добровольцах в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Кирове.

Масштабное производство третьей вакцины от коронавируса планируют начать в феврале 2021 года, сообщил глава Федерального научного центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов. По результам завершенных доклинических испытаний, "вакцина не содержит потенциально опасных консервантов, легка и безопасна в применении, эффективна и вызывает стойкий иммунный ответ против инфекционного заболевания COVID-19".

"После одобрения Минздравом РФ дизайна клинических испытаний мы начали их на группе добровольцев в трех городах - в Новосибирске, Кирове и Петербурге. Количество добровольцев, срок наблюдения и объем исследований были определены исходя из требований законодательства РФ. После получения первых данных по безопасности и эффективности разработанной вакцины на людях начнем подготовку к масштабному производству данной вакцины в объемах, необходимых для эпидемиологической безопасности населения", - рассказал он ТАСС.

Айдар Ишмухаметов подчеркнул, что окончательные резутаты испытаний будут понятны примерно во второй половине декабря. После них центр будет рассматривать варианты использования вакцины для детей, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска.

В конце сентября стало известно, что Минздрав разрешил центру им. Чумакова проводить клинические испытания вакцины. Специалисты изучали переносимость, безопасность и иммуногенность препарата на добровольцах в возрасте 18-60 лет.