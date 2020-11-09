«Лечился в ковидном стационаре». В Петербурге умер врач-пульмонолог Елизаветинской больницы

«Лечился в ковидном стационаре». В Петербурге умер врач-пульмонолог Елизаветинской больницы15:14, 09.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Вчера, 8 ноября, умер врач-пульмонолог Елизаветинской больницы Алексей Федотов. Ему было 75 лет. Несмотря на возраст и «пандемические риски», он продолжал лечить пациентов. «Потому что был врачом до мозга костей», - рассказали «Доктору Питеру» его коллеги.
Последний год Алексей Иванович работал в амбулаторно-консультативном отделении Елизаветинской больницы, вел прием плановых амбулаторных пациентов. Общий медицинский стаж — более полувека. Когда началась эпидемия COVID-19, он мог уйти в самоизоляцию, поскольку по возрасту был в группе риска, но не сделал этого. Алексей Иванович не хотел оставить работу даже на время. «Он не мыслил себя без медицины», - говорят коллеги.
В Городскую больницу святого Георгия, которая с начала пандемии работает как ковидный стационар, Алексея Ивановича госпитализировали 1 ноября, а 8-го его не стало.
«Алексей Иванович – человек-эпоха. Он жил профессией и до последнего оставался на передовой. С блестящим академическим образованием, был учителем как для молодых, неопытных ординаторов, так и для матёрых врачей. Всегда выручал и подставлял своё плечо в сложных ситуациях. За его спиной множество спасённых жизней. Без него отделение и больница осиротели», – говорит Татьяна Демьянова, заведующая пульмонологическим отделением Елизаветинской больницы.
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Талантливый врач, чуткий и отзывчивый человек. Скорбят коллеги, ученики, пациенты.
«Ушёл из жизни не просто человек. Профессионал, всегда молод душой, делился знаниями щедро и бескорыстно. Он был для нас авторитетом, образцом подражания. Это был волевой и уверенный в себе человек, отдавший все свои силы на благо здоровья людей, никогда и никому не отказывал в помощи», - рассказывают коллеги Алексея Федотова.
© Доктор Питер
Алексей Иванович вел меня амбулаторно года три назад. Очень внимательный душевный человек. Совместно с заведующей, тоже недавно ушедшей , от нас, простите, запамятовала фамилию(корейская), вылечили внебольничную пневмонию. Заплакала, не сдержалась .Низкий поклон, дорогие наши люди! Мы всегда будем помнить вас.Скорбим вместе с вашими семьями!