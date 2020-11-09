«Лечился в ковидном стационаре». В Петербурге умер врач-пульмонолог Елизаветинской больницы

Вчера, 8 ноября, умер врач-пульмонолог Елизаветинской больницы Алексей Федотов. Ему было 75 лет. Несмотря на возраст и «пандемические риски», он продолжал лечить пациентов. «Потому что был врачом до мозга костей», - рассказали «Доктору Питеру» его коллеги.

Последний год Алексей Иванович работал в амбулаторно-консультативном отделении Елизаветинской больницы, вел прием плановых амбулаторных пациентов. Общий медицинский стаж — более полувека. Когда началась эпидемия COVID-19, он мог уйти в самоизоляцию, поскольку по возрасту был в группе риска, но не сделал этого. Алексей Иванович не хотел оставить работу даже на время. «Он не мыслил себя без медицины», - говорят коллеги.

В Городскую больницу святого Георгия, которая с начала пандемии работает как ковидный стационар, Алексея Ивановича госпитализировали 1 ноября, а 8-го его не стало.

«Алексей Иванович – человек-эпоха. Он жил профессией и до последнего оставался на передовой. С блестящим академическим образованием, был учителем как для молодых, неопытных ординаторов, так и для матёрых врачей. Всегда выручал и подставлял своё плечо в сложных ситуациях. За его спиной множество спасённых жизней. Без него отделение и больница осиротели», – говорит Татьяна Демьянова, заведующая пульмонологическим отделением Елизаветинской больницы.

Талантливый врач, чуткий и отзывчивый человек. Скорбят коллеги, ученики, пациенты.

«Ушёл из жизни не просто человек. Профессионал, всегда молод душой, делился знаниями щедро и бескорыстно. Он был для нас авторитетом, образцом подражания. Это был волевой и уверенный в себе человек, отдавший все свои силы на благо здоровья людей, никогда и никому не отказывал в помощи», - рассказывают коллеги Алексея Федотова.

На Малой Садовой улице есть стихийный мемориал - Стена памяти медикам, погибшим в пандемию коронавируса. Сейчас на ней размещено уже более 100 табличек с именами медработников Петербурга и Ленобласти. Но рано или поздно его уберут с Малой Садовой. Городские власти обещают установить памятник, но они пока не определились, каким и где он будет. «Доктор Питер» уверен: в открытом доступе должна сохраняться Стена памяти о тех, кто ценой своей жизни спасал нас от ковида. Она нужна не властям, не медикам. Она нужна нам. Чтобы мы помнили, «Доктор Питер» создал проект «Красная зона».

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