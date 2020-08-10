Ученые выясняют, сможет ли аспирин предупреждать образование тромбов при ковиде

Британские ученые проведут исследование, в ходе которого выяснят, помогает ли аспирин при лечении коронавируса. Поскольку одно из осложнений ковида - тромбообразование, у экспертов есть версия, что этот антитромбоцитарный препарат может помочь уберечь заболевших от рисков.

В Великобритании ученые проведут исследование, в ходе которого выяснят, можно ли назначать аспирин в качестве препарата, разжижающего кровь, для лечения коронавируса. Об этом сообщило издание The Guardian.

Как объясняют исследователи, у пациентов с коронавирусной инфекцией высок риск образования тромбов (из-за гиперактивности тромбоцитов). Именно эти клетки крови помогают останавливать кровотечение. Аспирин - это антитромбоцитарный препарат, он способен сократить риск появления тромбов у заболевших.

"Есть четкое обоснование предположения, что аспирин полезен, он безопасный, недорогой и имеет широкую доступность", - цитирует The Guardian слова Питера Хорби, одного из руководителей исследования.

В течение исследования 2 тысячи пациентов будут ежедневно получать по 150 мг аспирина дополнительно к остальным препаратам. После ученые сравнят данные экспериментальной группы с данными пациентов, которые получали стандартное лечение.

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