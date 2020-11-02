Страховая компания закупила швейцарские аппараты ИВЛ для двух больниц Петербурга

Компания «СОГАЗ-Мед» за свой счет купила аппараты ИВЛ для двух медучреждений Петербурга: больницы Святого Георгия и больницы №2 в Озерках. Сделаны аппараты в Швейцарии, стоимость каждого - 5 миллионов рублей.

Петербургский филиал страховой компании «СОГАЗ-Мед» в рамках проекта купил аппараты ИВЛ из Швейцарии для больницы Святого Великомученика Георгия и Городской многопрофильной больницы №2, стоимость двух аппаратов - 10 млн рублей.

В этих аппаратах предусмотрено автоматическое управление вентиляцией. Врачу достаточно установить целевые значения - система автоматически будет контролировать вентиляцию и оксигенацию (метод насыщения кислородом - Прим. ред.) пациента. Благодаря небольшим размерам аппарат с легкостью можно перемещать в пределах больницы.

«Весь медицинский персонал, независимо от своей специализации, самоотверженно, круглосуточно занимается лечением пациентов с COVID-19. Мы рады любой помощи. Это оборудование очень востребовано для особо тяжелых пациентов. Аппараты искусственной вентиляции легких крайне необходимы нам в условиях борьбы за жизнь и здоровье петербуржцев», - сказал Валерий Стрижелецкий, главврач больницы святого Георгия.

Помимо закупки и установки оборудования, страховая компания «СОГАЗ-Мед» организует инструктаж специалистов и оплатит обучение по правилам эксплуатации ИВЛ.

Справка:

Петербургский филиал акционерного общества «Страховая компания СОГАЗ-Мед» - одна из шести страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС. Полисы ОМС от компании «Согаз-Мед» имеют почти 2 млн петербуржцев.

© Доктор Питер