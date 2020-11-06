За 50 минут привезли десятерых. 122-я больница возобновила прием петербуржцев с коронавирусом

Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова (бывшая больница №122) вновь перепрофилирован - под COVID-19 открыли 300 коек. С 10 утра стационар начал принимать пациентов с коронавирусом — за первые 50 минут привезли десятерых.

Сегодня, 7 ноября, СЗОНКЦ им. Соколова ФМБА возобновил прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Для них в стационаре на проспекте Культуры подготовлены 300 коек. Как рассказали «Доктору Питеру» врачи, за первые 50 минут работы уже привезли десятерых, но очереди из скорых пока нет.

Как сказано на сайте медучреждения, оказание высокотехнологичной медпомощи и проведение плановых операций продолжается — в «зеленой зоне» оставили более 50 коек. Также продолжают работу все диагностические отделения, включая эндоскопическое, амбулаторная служба.

Напомним, в первую волну пандемии СЗОНКЦ им. Соколова был полностью перепрофилирован под ковидных пациентов и вернулся к обычному режиму работы только в августе. Из федеральных клиник уже возобновили прием петербуржцев с коронавирусом ПСПбГМУ им. Павлова, СЗГМУ им. Мечникова, Педиатрический университет.

Ранее, 4 ноября Детская больница №5 им. Филатова полностью перешла на прием пациентов с коронавирусной инфекцией и другими ОРВИ. 5 ноября снова вернулась в ковидный режим Мариинская больница (в многопрофильном стационаре под ВМП сохранили только 152 койки). С 10 ноября готовится к перепрофилированию Городская многопрофильная больница №2 в Озерках.

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