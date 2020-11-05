"Отсев большой". В Петербурге к донации антиковидной плазмы не допускается более половины желающих

На Городской станции переливания крови с мая уже заготовили около 850 доз антиковидной плазмы для петербуржцев с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Было бы больше, но, как говорят на ГСПК, более половины потенциальных доноров не доходят до донации — нередко из-за несоблюдения режима и диеты. В отличие от других регионов, в Петербурге принимают доноров повторно.

Как рассказали «Доктору Питеру» на городской станции переливания крови, поток желающих сдать антиковидную плазму «очень большой». Напомним, принимать плазму крови у переболевших коронавирусом доноров начали с 7 мая. За полгода на ГСПК уже заготовили более 850 доз, из которых большую часть (около 750 доз) передали в 9 городских больниц, где лечат петербуржцев с коронавирусом.

Сейчас ежедневно обращаются как первичные, так и те, кто уже сдавал плазму. Все первичные консультации проводятся дистанционно, и если со слов потенциального донора он подходит по всем параметрам, его приглашают на очный прием. Уже на ГСПК проводят медосмотр и лабораторные исследования. Однако, непосредственно до донации доходит менее половины желающих.

- Отсев, к сожалению, очень большой — более 50%. По самым разным причинам. Чаще всего из-за заболевания или нарушения в той или иной степени режима и диеты. То есть доноры приходят неподготовленные, хотя и врач сообщает, и специалисты направляют доступными способами все «напоминалки». Но на эмоциях и желании помочь люди не всегда это читают, - рассказал «Доктору Питеру» специалист по пропаганде ГСПК Станислав Давыдов. - Мы всегда за осознанное донорство, а не эмоциональное. То есть (прежде чем идти на донацию) человек должен подготовиться, изучить все материалы, которые отправляются в большом количестве.

По словам Станислава Давыдова, в отличие от большинства регионов, где принимают только первичных доноров антиковидной плазмы, в Петербурге берут повторных.

- Формат повторных больших заготовок от доноров, которые уже сдавали антиковидную плазму, практикуем мы и Москва. В большинстве регионов берут только первичных на каждую новую донацию. Эта работа все-таки новая для нас всех. И нельзя говорить, что этот опыт хороший, а этот - плохой. Мы все за этим опытом смотрим, кто-то смотрит на нас, на кого-то - мы, берем лучшие практики или что-то корректируем в своей работе, - объяснил Станислав Давыдов.

По словам специалиста ГСПК, для донора плазмы коэффициент позитивности иммуноглобулинов класса G (единица измерения, указывающая уровень защитных антител в крови) в идеале должен быть 3 и выше.

Ранее «Доктор Питер» писал, что за сданную антиковидную плазму полагается денежная компенсация — в среднем около 5-7 тысяч рублей. Сумма выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов, включая место регистрации донора и количество сданной плазмы (полная доза — 600 мл).

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