Больница № 2 в Озерках готовится к приему только пациентов с коронавирусом

Городская многопрофильная больница № 2 в Учебном переулке готовится к перепрофилированию. По данным «Доктора Питера», со вторника, 10 ноября, там собираются принимать только пациентов с коронавирусом.

Петербуржцы сообщили, что «двойка» готовится к перепрофилированию под COVID-19:

«Только что приехал из городской больницы № 2, завтра должна была быть плановая операция. Просидел в очередях все утро, а потом нас всех развернули домой. Сказали, с понедельника больница отдана под ковид».

В самом стационаре «Доктору Питеру» подтвердили, что плановая медпомощь отменяется, а со вторника больница готовится принимать только пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями.

Напомним, в первую волну пандемии больница №2, рассчитанная на 1200 коек, одной из первых начала принимать петербуржцев с подозрением на коронавирус - ОРВИ и пневмониями. В штатный режим работы врачи «двойки» смогли вернуться только в конце июля.

Сегодня, 5 ноября, Мариинская больница начала прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего в ней перепрофилировано 586 инфекционных коек и 48 реанимационных – из многопрофильного стационара под высокотехнологичную медпомощь сохранили только 152 койки. Вчера Детская больница №5 им. Филатова полностью перешла на прием пациентов с коронавирусной инфекцией и другими ОРВИ. 1 ноября возобновил прием петербуржцев с COVID-19 Первый мед - для них открыли 200 коек. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, сегодня в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 18 стационаров, развернуты 8653 койки, из которых свободны 803 (9 %).

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