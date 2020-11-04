Нарколог: У пьющего легкая форма ковида быстро переходит в тяжелую, и лечить ее сложно

Если употреблять алкоголь при легкой форме ковида, заболевание быстро переходит в средне-тяжелую, при которой назначаются препараты, несовместимые с употреблением спиртного. То есть алкоголь плюс лекарства усугубляют течение болезни. Врачи надеются, что человек перестанет вредить себе приемом алкоголя хотя бы потому, что средне-тяжелая и тяжелая формы заболевания протекают так, что человек забывает о спиртном.

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал в интервью радио Sputnik, почему употребление алкоголя зараженным коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни. Впрочем, говорит он, у пьющих и риск заразиться выше, поскольку алкоголь подрывает иммунитет. И течение болезни у такого человека не обещает быть легким.

Если человек заразился и продолжает употреблять спиртное, рассчитывать на легкое течение заболевания не приходится, и лечить такого пациента будет сложно: "Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в средне-тяжелое или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям", – рассказал нарколог.

Лекарства, которые используются при лечении коронавирусной инфекции, несовместимы с алкоголем. Причем, если про то, что принимать антибиотики и в то же время употреблять алкогольные напитки нельзя, знают многие – здоровью печени и поджелудочной железы это сочетание наносит огромный вред. Но кроме того, антибиотики «сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах», - рассказал нарколог.

По его словам, у пациента и у врачей только одна надежда – на то, что сработает защитная реакция организма: самочувствие человека при средне-тяжелых и тяжелых формах заболевания такое, что желание выпить пропадает.