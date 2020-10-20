Комздрав утвердил схему вакцинации медиков: кто и при каких условиях поедет делать прививки в Сестрорецк и Красногвардейский район

Очередную партию – 4 тысячи доз вакцины «Спутник-V» от Центра Гамалеи ожидают в Петербурге. Комитет по здравоохранению утвердил порядок вакцинации медицинских работников и условия, при которых они смогут сделать прививки. Вакцинация будет проводиться в двух клиниках города.

Напомним, Петербург дважды получал вакцину «Спутник-V» от Центра Гамалеи – сначала пробную партию в 40 доз, затем еще 400. Сейчас ожидается обещанная городу поставка в 4 000 доз. У этого препарата – сложные условия хранения и применения. Как поясняла директор Центральной фармацевтической базы Любовь Полякова, вакцина должна храниться в холодильной камере, где поддерживается температура минус 23-24 градуса. Для вакцинации ее нужно достать и размораживать не более 30 минут. Поэтому прививки проводятся в тех медицинских учреждениях, где хранится препарат.

В Петербурге есть только два учреждения с соответствующим холодильным оборудованием – Сестрорецкая больница №40 и Детское поликлиническое отделение №69 (Детской городской поликлиники №68 Красногвардейского района). Поэтому в распоряжении комздрава, регламентирующем порядок вакцинации, ответственность за организацию прививочной кампании для медицинских работников возложена на руководителей этих медучреждений и администрации Красногвардейского и Курортного районов.

В документе, опубликованном на портале правовых актов Петербурга, сказано, что вакцинация проводится только медицинским работникам, не имеющим антител к новому коронавирусу по результатам серологических исследований и имеющим отрицательный результат ПЦР на РНК вируса. Эти исследования должны организовать руководители медицинских учреждений, которые формируют списки своих сотрудников, подлежащих вакцинации, и направляют их в 40-ю больницу и 69-ю детскую поликлинику.

Право на вакцинацию имеют: медицинские работники учреждений государственной и негосударственной формы собственности, оказывающие амбулаторную помощь на дому, специализированную и скорую медицинскую помощь, принимающие участие в оказании медпомощи пациентам с подозрением на заражение коронавирусом и установленным диагнозом COVID-19, в возрасте 18 – 60 лет.

© Доктор Питер