Для детей с ДЦП создали реабилитационную видеоигру

Стартаперы из Якутии под руководством врач-невролога создали видеоигру, которая поможет детям с ДЦП развивать опорно-двигательный аппарат, выносливость и реакцию. В комплект, помимо игры, входит специальный крепеж для смартфона, с помощью которого осуществляется управление.

Уникальный стартап из Якутии - команда разработчиков под руководством врача-невролога создала специальную видеоигру Planty Go для детей с ДЦП, которая поможет маленьким пациентам в реабилитации. Игра направлена на разработку опорно-двигательного аппарата, развитие выносливости и реакции.

Механизм достаточно прост: ребенок играет, делая множество рутинных упражнений, а приложение считывает наклоны тела.

"Для здорового ребенка бросить мяч в корзину или научиться рисовать получается само собой. Для ребенка с ДЦП, эти простые, на первый взгляд действия, очень сложны, - объясняет Надежда Маркова, председатель РОО "Лучики Света" - В игровой форме, с помощью Planty Go дети с нарушениями двигательных навыков смогут одновременно заниматься, учиться и развиваться. Это поможет правильно соотносить движения тела со своими желаниями, то есть развивать нарушенную функцию движений, которая страдает при поражениях мозга. Planty Go как раз и мотивирует, стимулирует совершать целенаправленные движения, например: повернуть направо-налево, вперед-назад. Ребенок сопереживает в процессе игры, радуется своим успехам, а значит, улучшается внимание и работоспособность, повышается самооценка".

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Planty Go уже передали в 51 семью в Якутии, где есть дети с ДЦП.

Игры разработаны в соответствии с международными рекомендациями для детей с ОВЗ, под руководством практикующего врача-невролога, основателя проекта Николая Сыромятникова.

"На территории РФ разработок, направленных на геймификацию реабилитации детей с ДЦП в виде видеоигр, к сожалению, нет в широком распространении. Чаще всего, они либо находятся в стадии разработки и тестирования, либо используются в узком кругу - в конкретных реабилитационных центрах и медицинских учреждениях. Мы работаем над тем, чтобы в России такие инструменты распространялись как можно шире и были удобными для любой семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья", - рассказал доктор.

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