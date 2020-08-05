"Послушай сказку, малыш". В петербургской детской больнице появился "умный" томограф

Из страхового запаса ТФОМС Петербурга выделили 120 млн рублей на покупку новейшего магнитно-резонансного томографа для детской больницы. На аппарате можно будет проводить диагностику детям с первых дней жизни - он позволяет не только диагностировать заболевания, но и оценивать эффективность терапии.

В детской городской больнице №1 появился современный томограф с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. На его покупку из ненормированного страхового запаса ТФОМС Петербурга выделили 120 млн рублей. На томографе будут обследовать детей от 0 до 18 лет.

"Функциональные характеристики новейшей модели разработаны с учетом использования в детской клинической практике и позволяют не только диагностировать заболевания на самых ранних этапах развития, но и оценить эффективность проводимой терапии", - сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Благодаря высокой разрешающей способности аппарата теперь специалисты могут проводить диагностику в мельчаших деталях.

Самое большое достоинство нового аппарата в том, что во время диагностики можно избежать использования наркоза (медикаментозного сна), который часто требуется из-за того, что дети не могут долгое время находиться в одной позе без движения. Чтобы маленьким пациентам не было страшно, в программу нового томографа включено аудиосопровождение - во время сканирования ребенку можно включить сказку. Кроме того, новая модель имеет большую капсулу (70 см), что дает возможность родителю находиться рядом с ребенком и следить за ним во время проведения исследования.

© Доктор Питер