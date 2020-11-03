Совет Федерации: Телемедицину нужно включить в ОМС

Сенаторы планируют предложить правительству РФ включить телемедицину в систему ОМС. Парламентарии считают, что в ОМС "нужны новые тарифы на оказание медпомощи с применением телемедицины по каждому отдельному заболеванию".

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в интервью "Парламентской газете" рассказала, что сенаторы хотят предложить правительству включить телемедицину в систему ОМС.

«В системе обязательного медицинского страхования нужны новые тарифы на оказание медпомощи с применением телемедицины по каждому отдельному заболеванию, — пояснила сенатор. — Например, при сахарном диабете, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях… В ОМС должны быть разные тарифы на оказание помощи: и очной, и с применением дистанционных технологий».

Также Татьяна Кусайко пояснила, что тарифы на оказание дистанционной медпомощи еще нужно будет рассчитать. По ее словам, это будет "огромная работа", но начать ее надо.

Ещё одно предложение сенатора - «внедрить систему поддержки принятия врачебных решений с использованием технологий искусственного интеллекта». Кусайко убеждена, что искусственный интеллект может раньше врача выявить патологии, выделить тяжелых пациентов, помочь правильно подобрать препараты и подсказать доктору, на кого следует обратить вниание в первую очередь.