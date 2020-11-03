Совет Федерации: Телемедицину нужно включить в ОМС

Совет Федерации: Телемедицину нужно включить в ОМС10:35, 03.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Сенаторы планируют предложить правительству РФ включить телемедицину в систему ОМС. Парламентарии считают, что в ОМС "нужны новые тарифы на оказание медпомощи с применением телемедицины по каждому отдельному заболеванию".
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в интервью "Парламентской газете" рассказала, что сенаторы хотят предложить правительству включить телемедицину в систему ОМС.
«В системе обязательного медицинского страхования нужны новые тарифы на оказание медпомощи с применением телемедицины по каждому отдельному заболеванию, — пояснила сенатор. — Например, при сахарном диабете, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях… В ОМС должны быть разные тарифы на оказание помощи: и очной, и с применением дистанционных технологий».
Также Татьяна Кусайко пояснила, что тарифы на оказание дистанционной медпомощи еще нужно будет рассчитать. По ее словам, это будет "огромная работа", но начать ее надо.
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Ещё одно предложение сенатора - «внедрить систему поддержки принятия врачебных решений с использованием технологий искусственного интеллекта». Кусайко убеждена, что искусственный интеллект может раньше врача выявить патологии, выделить тяжелых пациентов, помочь правильно подобрать препараты и подсказать доктору, на кого следует обратить вниание в первую очередь.
Время Кашпировского, Чумака и прочих наконец-то пришло.
От государства будут работать.
С такими инициативами будут развиваться близкие IT-компании, а не здравоохранение. Как сделать так, чтобы в каждом кабинете каждой поликлиники в течение всего рабочего времени был врач и м/с не знают, поэтому выдумывают суррогаты. Активная позиция конечно хорошо и ОНФ чудесно, но есть темы, где профессиональное понимание озвучиваемого важнее конъюнктурных интересов.