Больницы смогут выписывать пациентов с ковидом в состоянии средней тяжести раньше, чем через три недели

Чтобы руководители больниц не боялись потерять деньги, которые получают из фонда ОМС на лечение пациентов со среднетяжелым течением ковида, им сохранят полную оплату по тарифу, если пациент поправился раньше. А на амбулаторном лечении участковые врачи смогут выдавать пациентам фавипиравир.

В интервью «Доктору Питеру» вице-губернатор Олег Эргашев сообщил о принятом в Петербурге решении - не держать пациентов, поступивших в стационар в состоянии средней тяжести 21 день, на который рассчитан тариф оказания им помощи в системе ОМС: «Необязательно держать пациента 21 день, если он хорошо себя чувствует и по медицинским показаниям может лечиться дома. Если у него на 10-й день температура нормальная, есть стойкое улучшение самочувствия, состояние удовлетворительное, можно выписать его раньше, например на 11-й день, на амбулаторное лечение. А мы заплатим за него больнице полный тариф, компенсируем разницу в оплате за 10 дней. И эта схема скоро начнет действовать. Так мы разгрузим наши стационары».

Кроме того, основываясь на 9-й версии рекомендаций Минздрава, по которым предусмотрено назначение фавипиравира тем, кто лечится в амбулаторных условиях, в Петербурге будет уже на следующей неделе организовано бесплатное обеспечение этим препаратом пациентов, которые лечатся дома.

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- Фавипиравир – это настоящий этиотропный препарат, который нарушает репликацию РНК вируса. Поручение комитету по здравоохранению я дал еще две недели назад: включить в распоряжение №359 схему лечения с фавипиравиром, и она в него включена. На следующей неделе препарат будет уже бесплатно выдаваться петербуржцам, которые лечатся дома. Это очень эффективная помощь на амбулаторном этапе, которая, действительно, поможет сократить рост госпитализаций. Но, конечно, кардинально ее снизить, как и заболеваемость коронавирусом вообще, удастся только когда появится вакцина для массового применения.

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