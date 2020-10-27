Глава Минпромторга: Заболеваемость растет, выдаем компаниям лицензии на производство кислорода в ускоренном режиме

Денис Мантуров заявил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти вынуждены "оперативно лицензировать предприятия" на выпуск медицинского кислорода. В России кислород уже производят 114 компаний, только за сегодняшний день лицензии получили еще 4.

Глава Минпромторга РФ Денис Манутров заявил о нехватке кислорода в некоторых регионах. В связи с этим власти приняли решение выдавать компаниям лицензии на производство медицинского кислорода в ускоренном режиме.

"Сейчас с учётом увеличения заболеваемости в ряде регионов появляются проблемы непосредственно с самим кислородом, и это несмотря на рост выпуска в стране жидкого медицинского кислорода на 40%, а газообразного – на 15%. Мы оперативно состыковали с регионами, где есть сложности, и подключили ресурсы Фонда развития промышленности, чтобы у бизнеса была возможность при необходимости воспользоваться льготными ресурсами и закупить технологическое оборудование и тару для увеличения объёма выпуска. Параллельно мы оперативно лицензируем предприятия под ввод дополнительных мощностей - четыре компании буквально сегодня завершили эту процедуру, получив такие лицензии", - заявил Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

По словам министра, в России кислород производят 114 компаний в 59 субъектах РФ. Он добавил, что как минимум 20 крупных промышленных предприятий могут "временно перепрофилировать свои мощности". Первые заявки уже начали поступать.

Напомним, два дня назад в Челябинске взорвалась кислородная будка у поликлиники городской больницы № 2 - там лечат больных коронавирусом. Как пишет "Фонтанка", губернатор региона Алексей Текслер заявил, что смерти были в течение суток до взрыва, а во время и после инцидента пострадавших нет.

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