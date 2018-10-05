Умер академик Валентин Покровский

Сегодня, 30 октября, умер ученый с мировым именем, крупный клиницист-инфекционист и эпидемиолог Валентин Покровский. Он посвятил всю свою жизнь борьбе с инфекциями и изучению ранее неизвестных заболеваний. Его вклад в борьбу с ВИЧ в России трудно переоценить.

На девяносто втором году жизни скончался академик РАН Валентин Покровский, отец академика Вадима Покровского. Талантливый ученый с мировым именем, автор многочисленных научных трудов, основатель единой школы инфекционистов и эпидемиологов одаренный педагог, Покровский посвятил всю свою жизнь борьбе с инфекциями.

"С прискорбием сообщаем, что 29 октября 2020 года, на девяносто втором году жизни скончался академик РАН Валентин Иванович Покровский. Покровский – крупнейший организатор медицинской науки государственного масштаба. На протяжении 19 лет он возглавлял Академию медицинских наук СССР (с 1987 года), а затем Российскую академию медицинских наук. В течение 47 лет Валентин Иванович руководил Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, ставшим за эти годы одним из ведущих российских научных учреждений в области диагностики и эпидемиологического надзора за новыми и вновь возникающими инфекциями, как в нашей стране, так и за рубежом", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Под руководством Покровского созданы оригинальные классификации инфекционных болезней (холеры, менингококковой и ВИЧ-инфекции), разработаны и внедрены в практику методы диагностики и лечения острых кишечных инфекций (в том числе дизентерии, сальмонеллеза, ротавирусного гастроэнтерита). Он внес огромный вклад в изучение таких болезней, как ротавирусная инфекция, микоплазменная пневмония, легионеллез, пневмоцистоз.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Ленина (1986), "За заслуги перед Отечеством" II (1999) и III (1994) степеней. Отмечен благодарностью президента РФ (2004).

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