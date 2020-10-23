В Петербурге установили мемориальную доску в честь известного хирурга Анатолия Гранова

В Петербурге установили мемориальную доску в честь известного хирурга Анатолия Гранова18:35, 29.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Мемориальная доска в честь выдающегося ученого и врача Анатолия Гранова появилась на стене жилого дома на Петровской набережной. В этом доме академик жил более полутора десятка лет.
Сегодня, 29 сентября, на фасаде дома 4 по Петровской набережной торжественно открыли мемориальную доску в честь известного ученого и хирурга Анатолия Гранова. Как гласит надпись на доске, в доме 4 академик жил последние 16 лет жизни.
«Анатолий Михайлович Гранов внес огромный вклад в развитие современной медицинской науки и создание технологий в области трансплантологии и гематологии. Он первым в России провел операцию по пересадке печени, разработал современные хирургические и радиологические методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Благодаря его трудам и открытиям были спасены тысячи жизней. Анатолий Михайлович воспитал целую плеяду талантливых врачей и ученых, передал им не только знания, но и преданность своему призванию и Санкт-Петербургу», - подчеркнул на церемонии открытия губернатор города Александр Беглов.
Напомним, что постановление об установке мемориальной доски губернатор подписал еще в феврале.
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