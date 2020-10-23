В Петербурге установили мемориальную доску в честь известного хирурга Анатолия Гранова

Мемориальная доска в честь выдающегося ученого и врача Анатолия Гранова появилась на стене жилого дома на Петровской набережной. В этом доме академик жил более полутора десятка лет.

Сегодня, 29 сентября, на фасаде дома 4 по Петровской набережной торжественно открыли мемориальную доску в честь известного ученого и хирурга Анатолия Гранова. Как гласит надпись на доске, в доме 4 академик жил последние 16 лет жизни.

«Анатолий Михайлович Гранов внес огромный вклад в развитие современной медицинской науки и создание технологий в области трансплантологии и гематологии. Он первым в России провел операцию по пересадке печени, разработал современные хирургические и радиологические методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Благодаря его трудам и открытиям были спасены тысячи жизней. Анатолий Михайлович воспитал целую плеяду талантливых врачей и ученых, передал им не только знания, но и преданность своему призванию и Санкт-Петербургу», - подчеркнул на церемонии открытия губернатор города Александр Беглов.

Напомним, что постановление об установке мемориальной доски губернатор подписал еще в феврале.

Анатолий Гранов умер 13 мая 2017 года. Он один из первых провел сложнейшие операции по пересадке печени и почек. Кроме того, Анатолий Гранов - автор более 350 научных работ, в том числе 7 монографий. На протяжении 24 лет он возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий в поселке Песочный (РНЦРиХТ). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственной премией РФ (1993 год) и Премией правительства РФ (2005 год).

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