Роспотребнадзор проверил 174 тысячи объектов на коронавирус - эксперты рассказали, где обнаружили инфекцию

Роспотребнадзор проверил 174 тысячи объектов на коронавирус - эксперты рассказали, где обнаружили инфекцию10:46, 28.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Эксперты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус на 240 различных поверхностях в медучреждениях, транспорте и магазинах. В продуктах новую коронавирусную инфекцию специалисты не нашли.
Роспотребнадзор продолжает исследовать объекты окружающей среды на наличие новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в ведомстве, в продуктах инфекции не нашли. По заключениям экспертов, вирус обнаружили на 240 различных поверхностях в магазинах, больницах и общественном транспорте. Всего специалисты обследовали 174 тысячи различных объектов.
"Всего проведено более 174 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции.Из них выявлено 240 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,14% от общего числа исследованных проб", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что работы по обнаружению новой инфекции продолжаются.
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