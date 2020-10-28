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Роспотребнадзор проверил 174 тысячи объектов на коронавирус - эксперты рассказали, где обнаружили инфекцию

10:46, 28.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Эксперты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус на 240 различных поверхностях в медучреждениях, транспорте и магазинах. В продуктах новую коронавирусную инфекцию специалисты не нашли.

Роспотребнадзор проверил 174 тысячи объектов на коронавирус - эксперты рассказали, где обнаружили инфекцию
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор продолжает исследовать объекты окружающей среды на наличие новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в ведомстве, в продуктах инфекции не нашли. По заключениям экспертов, вирус обнаружили на 240 различных поверхностях в магазинах, больницах и общественном транспорте. Всего специалисты обследовали 174 тысячи различных объектов.

"Всего проведено более 174 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции.Из них выявлено 240 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,14% от общего числа исследованных проб", - говорится в сообщении. 

Также в ведомстве сообщили, что работы по обнаружению новой инфекции продолжаются. 

Ранее Роспотребнадзор провел  более 100 тысяч исследований в поисках коронавируса на различных поверхностях объектов окружающей среды. Из них положительными оказались 134 (0,13% от общего количества проб).

 

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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