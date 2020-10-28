"Пациенты живы". Скорая помощь Омска смогла спасти пациентов только после акции протеста перед местным минздравом

Пациенты, которых скорая в течение вчерашнего дня целый день возила по городу "живы. Получают необходимое лечение". Об этом Омским СМИ сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области. Из-за того, что в больницах Омска вчера не было свободных мест вчера вечером бригады скорой помощи доставили их к зданию министерства.

Две бригады скорой помощи в Омске смогли госпитализировать своих пациентов, только когда устроили акцию протеста перед местным минздравом. Вчера вечером там стояли три машины – в двух из них были пациенты с более чем 80-процентным поражением легких, третья доставила им кислород. Сегодня чиновники Омска прокомментировали ситуацию.

Издание НГС55 сообщило 27 октября о том, что с 70-летней пациенткой бригада скорой помощи ездила по городу с 11.00 - КТ показала 81% поражения легких, но госпитализировать они ее смогли - в больницах нет мест. Другому, 85-летнему пациенту с 88 % поражения легких тоже отказали в госпитализации. Поздним вечером две бригады привезли своих пациентов к зданию омского минздрава в знак протеста. К ним добавилась третья – привезла кислород для пациентов.

Несмотря на то, что в 21.00-22.00 в минздраве уже никого нет, пишут местные журналисты, благодаря протесту и неравнодушию медиков пациентам всё-таки нашлось место в БСМП №2.

Сегодня правительство Омской области опубликовало официальный комментарий: «27 октября около 22:00 к зданию Министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии. Позже подъехала третья машина без пациента. Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в Министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль».

© Доктор Питер