Федеральный фонд ОМС обзавелся флагом. Ведомство придумало себе геральдические символы

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования собственным приказом учредил для себя геральдические знаки — эмблему и флаг. Впервые за историю своего существования.

До сих пор Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) как-то обходился без собственной символики. Но именно сейчас, в чрезвычайных условиях пандемии, ведомство решило обозначить свое присутствие с помощью геральдики - как сказано в документе, «в целях <...> сохранения и развития исторических традиций».

В соответствии с приказом ФФОМС от 11.09.2020 N 139 «Об учреждении геральдического знака - эмблемы и флага Федерального фонда обязательного медицинского страхования», подписанным председателем Еленой Черняковой, отныне на всех штампах и бланках (а также ведомственных наградах, документах, зданиях, транспортных средствах и ином имуществе) может появляться эмблема ФФОМС - равноконечный белый крест с красной окантовкой.

Новый флаг ФФОМС — это прямоугольное полотнище белого цвета, в одной части которого расположена эмблема, а в другой российский триколор. Флаг устанавливается в кабинетах председателя фонда, его заместителей и в зале заседания правления ФФОМС.

Кроме того, флаг будет постоянно украшать все здания фонда. «По решению председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования флаг вывешивается в местах официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. В дни траура флаг приспускается до половины высоты флагштока. При размещении флага на древке траурные ленты прикрепляются к древку».

В какую сумму обойдется вся эта символика, неизвестно. Согласно приказу, «финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на руководство и управление в сфере установленных функций».

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