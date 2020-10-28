Федеральный фонд ОМС обзавелся флагом. Ведомство придумало себе геральдические символы

Федеральный фонд ОМС обзавелся флагом. Ведомство придумало себе геральдические символы09:40, 28.10.2020 / Верcия для печати / 4 комментария
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования собственным приказом учредил для себя геральдические знаки — эмблему и флаг. Впервые за историю своего существования.
До сих пор Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) как-то обходился без собственной символики. Но именно сейчас, в чрезвычайных условиях пандемии, ведомство решило обозначить свое присутствие с помощью геральдики - как сказано в документе, «в целях <...> сохранения и развития исторических традиций».
В соответствии с приказом ФФОМС от 11.09.2020 N 139 «Об учреждении геральдического знака - эмблемы и флага Федерального фонда обязательного медицинского страхования», подписанным председателем Еленой Черняковой, отныне на всех штампах и бланках (а также ведомственных наградах, документах, зданиях, транспортных средствах и ином имуществе) может появляться эмблема ФФОМС - равноконечный белый крест с красной окантовкой.
Новый флаг ФФОМС — это прямоугольное полотнище белого цвета, в одной части которого расположена эмблема, а в другой российский триколор. Флаг устанавливается в кабинетах председателя фонда, его заместителей и в зале заседания правления ФФОМС.
Кроме того, флаг будет постоянно украшать все здания фонда. «По решению председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования флаг вывешивается в местах официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. В дни траура флаг приспускается до половины высоты флагштока. При размещении флага на древке траурные ленты прикрепляются к древку».
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В какую сумму обойдется вся эта символика, неизвестно. Согласно приказу, «финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на руководство и управление в сфере установленных функций».
© Доктор Питер
4 комментария Оставить комментарий
Пора и о "людях" подумать(с)
Вы просите нелюдей думать о людях? Это смешно. А флаг, как всегда сплошь окультизм
Ну да... Не о медицине же думать... Флаг важнее жизней тех, кто содержит этот фонд... Да и не за свои ж деньги это оплачивать.. В бюджете ж полно лишних денег...
Мдя. Символично, что на эмблеме вместо посоха Асклепия изобразили кадуцей - посох Гермеса, символ коммерции. В качестве медсимвола он сейчас применяется, насколько я знаю, только в США. А теперь и в РФ. ФОМС продолжает жечь.
Замечательная новость! Ждём, когда у ФФОМС появится свой гимн, а там уже недалеко до своей денежной единицы, полиции, армии, законодательства... Интересно: руководство ФФОМС планирует обзаводиться своей атомной бомбой, или предпочтёт безъядерный статус? Когда будут установлены дипломатические отношения между ФФОМС и РФ? Будут ли они подавать заявку на вступление в ОДКБ или... в НАТО?
В ИПРА указано необходимость ежегодного санаторно-курортного лечения. По факту путевок нет. Все деньги ушли на флаг? Вопрос: если у человека тяжелое заболевание, то он доживет до получения путевки?
Компенсация за неиспользованное санаторно-курортное лечение составляет менее 2 тысяч рублей в год, вопрос: где на эти деньги можно купить путевку?
Зачем эта клоунада с масками, если народ не получает не то что адекватного лечения, а вообще никакого?
В России более 30 млн. населения - нищие с доходом менее прожиточного минимума, на какие деньги они должны покупать масочки и перчатки?
Завклуба не знает ответ на вопрос: Как выжить на прожиточный минимум? После уплаты обязательных платежей на еду остается 180 рублей в день. 1 маска стоит 30 рублей. Без масок не обслуживают не только в магазине, но даже не пускают в поликлинику или больницу. А как же Конституция? Впрочем завклуба вытерает ноги о Конституцию уже не в первый раз под всеобщее одобрямс холуев.