Очередное увольнение в Ростове: После смерти пациентов в ковидном госпитале сняли с должности начальника управления здравоохранения

Очередное увольнение в Ростове: После смерти пациентов в ковидном госпитале сняли с должности начальника управления здравоохранения15:28, 27.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Ростовской области уволили начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую. Она лишилась должности после инцидента в ковидной больнице №20, где из-за нехватки кислорода умерли 13 пациентов. Ранее стало известно, что на пенсию вышла министр здравоохранения Татьяна Быковская.
В Ростове уволена начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. Как сообщают местные СМИ, свой пост она занимала с 2013 года.
До увольнения Левицкая участвовала в расследовании трагедии в ковидном госпитале №20, где на прошлой неделе из-за нехватки кислорода задохнулись 13 человек. По ее словам, в городе не было проблем с поставкой кислородных баллонов, а проверки пока не показали нарушений.
Также Надежда Левицкая опровергла предыдущие заявления СМИ о задохнувшихся пациентах. По ее словам одновременно умерли 5, а не 13 человек. Остальные смерти были в течение дня.
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