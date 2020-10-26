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Очередное увольнение в Ростове: После смерти пациентов в ковидном госпитале сняли с должности начальника управления здравоохранения

15:28, 27.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Ростовской области уволили начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую. Она лишилась должности после инцидента в ковидной больнице №20, где из-за нехватки кислорода умерли 13 пациентов. Ранее стало известно, что на пенсию вышла министр здравоохранения Татьяна Быковская.

Очередное увольнение в Ростове: После смерти пациентов в ковидном госпитале сняли с должности начальника управления здравоохранения
Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове уволена начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. Как сообщают местные СМИ, свой пост она занимала с 2013 года. 

До увольнения Левицкая участвовала в расследовании трагедии в ковидном госпитале №20, где на прошлой неделе из-за нехватки кислорода задохнулись 13 человек. По ее словам, в городе не было проблем с поставкой кислородных баллонов, а проверки пока не показали нарушений. 

Также Надежда Левицкая опровергла предыдущие заявления СМИ о задохнувшихся пациентах. По ее словам одновременно умерли 5, а не 13 человек. Остальные смерти были в течение дня. 

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Ранее стало известно, что губернатор Ростовской области подписал приказ об освобождении от должности министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Как сообщили в региональном правительстве, Быковская покинула свой пост по собственному желанию - она вышла на пенсию.

Рубрики: Медицинская власть

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