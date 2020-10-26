Очередное увольнение в Ростове: После смерти пациентов в ковидном госпитале сняли с должности начальника управления здравоохранения

В Ростовской области уволили начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую. Она лишилась должности после инцидента в ковидной больнице №20, где из-за нехватки кислорода умерли 13 пациентов. Ранее стало известно, что на пенсию вышла министр здравоохранения Татьяна Быковская.

В Ростове уволена начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. Как сообщают местные СМИ, свой пост она занимала с 2013 года.

До увольнения Левицкая участвовала в расследовании трагедии в ковидном госпитале №20, где на прошлой неделе из-за нехватки кислорода задохнулись 13 человек. По ее словам, в городе не было проблем с поставкой кислородных баллонов, а проверки пока не показали нарушений.

Также Надежда Левицкая опровергла предыдущие заявления СМИ о задохнувшихся пациентах. По ее словам одновременно умерли 5, а не 13 человек. Остальные смерти были в течение дня.