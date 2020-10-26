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Министр здравоохранения Ростовской области ушла на пенсию после смерти 13 пациентов в ковидном госпитале

13:15, 27.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Губернатор Ростовской области подписал приказ об освобождении от должности министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Как сообщили в региональном правительстве, Быковская покинула свой пост по собственному желанию - она вышла на пенсию.

Министр здравоохранения Ростовской области ушла на пенсию после смерти 13 пациентов в ковидном госпитале
Фото: www.donland.ru

От должности министра здравоохранения освобождена 57-летняя Татьяна Быковская - соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщили в правительстве региона, Быковская решила выйти на пенсию. Исполнять обязанности главы минздрава будет замминистра по лечебной работе Александр Крат.

На прошлой неделе 13  пациентов городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы во время снабжения медицинским кислородом. Сотрудники "красной зоны" рассказали журналистам, что пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы. По прогнозам врачей, у троих пациентов была положительная динамика, их точно можно было бы спасти.

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Врачи ковидного госпиталя еще до трагедии заявляли о перебоях и даже отключении кислорода. Местные власти утверждают, что проверки пока не показали нарушений. Также они заявили журналистам, что одновременно умерли не 13, а 5 пациентов.

© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть

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