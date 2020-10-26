Министр здравоохранения Ростовской области ушла на пенсию после смерти 13 пациентов в ковидном госпитале

Министр здравоохранения Ростовской области ушла на пенсию после смерти 13 пациентов в ковидном госпитале13:15, 27.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Губернатор Ростовской области подписал приказ об освобождении от должности министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Как сообщили в региональном правительстве, Быковская покинула свой пост по собственному желанию - она вышла на пенсию.
От должности министра здравоохранения освобождена 57-летняя Татьяна Быковская - соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Как сообщили в правительстве региона, Быковская решила выйти на пенсию. Исполнять обязанности главы минздрава будет замминистра по лечебной работе Александр Крат.
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