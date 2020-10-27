От ковида умер врач Елизаветинской больницы. В неофициальном списке памяти медиков уже больше ста фамилий

Список петербургских медиков, погибших от ковида, пополнился еще одной фамилией. 23 октября умер 66-летний врач-уролог Елизаветинской больницы Анатоли Акопян.

Анатоли Мисакович работал в Елизаветинской больнице 36 лет, принимал пациентов с неотложными патологиями, проводил экстренные хирургические операции на органах мочеполовой системы. За свою профессиональную жизнь он помог тысячам пациентов.

«Когда мы начинали своё становление в хирургии, Анатоли Мисакович всегда был рядом, оказывал любую помощь: и словом, и делом,- вспоминают врачи урологического отделения. - Мы наблюдали за тем, как он оперирует тяжелых пациентов. В его действиях всегда видели уверенность и сосредоточенность и хотели стать такими же профессионалами, как он».

Его называют врачом от бога, настоящим профессионалом. «Мы никогда не забудем его наставлений и советов, заботливого отношения и поддержки», - скорбят коллеги.

В Елизаветинской больнице это третья смерть врача от коронавируса. 12 мая умерла заведующая отделением пульмонологии Лилия Уон. 3 июня - рентген-лаборант Лариса Кириллова.

Тем временем, на Стене памяти на Малой Садовой размещено уже более ста табличек медиков из Петербурга и Ленобласти.

© Доктор Питер