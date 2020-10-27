От ковида умер врач Елизаветинской больницы. В неофициальном списке памяти медиков уже больше ста фамилий

От ковида умер врач Елизаветинской больницы. В неофициальном списке памяти медиков уже больше ста фамилий12:40, 27.10.2020 / Верcия для печати / 6 комментариев
Список петербургских медиков, погибших от ковида, пополнился еще одной фамилией. 23 октября умер 66-летний врач-уролог Елизаветинской больницы Анатоли Акопян.
Анатоли Мисакович работал в Елизаветинской больнице 36 лет, принимал пациентов с неотложными патологиями, проводил экстренные хирургические операции на органах мочеполовой системы. За свою профессиональную жизнь он помог тысячам пациентов.
«Когда мы начинали своё становление в хирургии, Анатоли Мисакович всегда был рядом, оказывал любую помощь: и словом, и делом,- вспоминают врачи урологического отделения. - Мы наблюдали за тем, как он оперирует тяжелых пациентов. В его действиях всегда видели уверенность и сосредоточенность и хотели стать такими же профессионалами, как он».
Его называют врачом от бога, настоящим профессионалом. «Мы никогда не забудем его наставлений и советов, заботливого отношения и поддержки», - скорбят коллеги.
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В Елизаветинской больнице это третья смерть врача от коронавируса. 12 мая умерла заведующая отделением пульмонологии Лилия Уон. 3 июня - рентген-лаборант Лариса Кириллова.
Тем временем, на Стене памяти на Малой Садовой размещено уже более ста табличек медиков из Петербурга и Ленобласти.
© Доктор Питер
6 комментариев Оставить комментарий
И ведь они ж ходили все в масках, да?
Вы совсем глупый или прикидываетесь? У медиков ежедневная огромная вирусная нагрузка. Вот таких умных, которые "дааа?", везут каждый день по "скорой". И помочь может только или "скафандр", как в красной зоне, или - Господь и везение.
И что, офигенно помог им их скафандр, да? Просто изумительно!
какой же вы конченый идиот! Слов других нет. Таких как вы, я бы отправлял на принудительные работы в ковидарии и морги в качестве санитарок.
Саша. Расслабься, Саша.
Это уже не глупость,а идиотизм .Ещё на такой сайт лезут со своими умозаключениями.
Диванный воин,сидит перед компом и строит из себя непонятно что (понятно что,коричневую жижу)Свою иронию засунь себе поглубже.Человек погиб,на боевом посту,спасая таких уродов,как ты...Дмитрий :
Доктор, и что? Да он погиб на боевом посту, да он спасал других. И что, Доктор? Получая эту специальность, трудно было не предположить, что не возникнет такая ситуация, как в настоящий момент. Умер то он не от ковида скорее всего, а от обострения к-л заболевания на фоне него.
Что вы тут на меня все накинулись, ведь я только спросил, помогла ли экипировка, рекомендованная РПН? Нет не помогла. Дальше будут комментарии?