Гардиан: В мире 10 вакцин могут быть готовы к массовому применению к концу года

В России последнюю фазу тестирования проходит вакцина от коронавируса «Спутник V» НИЦ им. Гамалеи. В спину нашим ученым дышат еще 10 исследовательских центров. Всего ВОЗ зарегистрировала 170 разработанных препаратов. Эта гонка амбиций дает надежду на то, что до конца года в мире начнут массово производить сразу несколько препаратов против COVID-19.

В обычных условиях проходит несколько лет от начала разработки вакцины до ее массового применения. В нынешних чрезвычайных обстоятельствах этот цикл будет сокращен до 12-18 месяцев. Мировое медицинское сообщество летом критиковало наших разработчиков за такие космические скорости. Но в итоге пошло по тому же пути.

Сегодня уже 10 мировых исследовательских центров проводят заключительный этап тестирования вакцины против COVID-19. Помимо российской «Спутник V», разработанной центром Гамалеи, на последней фазе исследований находятся: британская вакцина от компании AstraZeneca (Оксфорд), препарат Уханьского исследовательского института (Китай). Свою вакцину успешно тестирует Pfizer, два пекинских исследовательских центра - Синофарм и Институт биотехнологий, три американские фармацевтические компании.

Испытания вакцины, напоминает нам британская «Гардиан», всегда проходят 4 стадии.

Стадия 1. Доклинические испытания. Это испытания на животных с целью узнать их реакцию на вакцину.

Стадия 2. Вакцину проверяют на ограниченном круге людей, чтобы понять, насколько она безопасна и изучить иммунный ответ организма.

Стадия 3. Вакцину дают сотням человек, с тем, чтобы ученые смогли подобрать правильную дозировку и проверить безопасность препарата.

Стадия 4. Вакцина испытывается на тысячах пациентах. Так изучаются побочные эффекты и подтверждается эффективность препарата. На этой стадии появляются контрольные группы, которые получаю плацебо. Любопытно, что заразившийся на днях короновирусом депутат Госдумы Валерий Гартунг утверждает, что попал именно в такую группу. Поэтому «Спутник V», в исследовании которого он участвовал, ему не помог.

В понедельник, 26 октября, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал журналистам о ходе испытаний и о том, что 15 процентов привившихся имеют побочные эффекты от применения вакцины. Речь идет в основном о повышенной температуре, ломоте в мышцах.

Напомним, что смысл вакцинирования – привнести в организм ослабленный или измененный патоген, чтобы иммунная система организма начала вырабатывать антитела - им предстоит в будущем защищать организм от вируса.

© Доктор Питер