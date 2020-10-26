Хэллоуин - в костюмах гигантского микроба и защитных масках от Дракулы

Пандемия, по мнению россиян, - повод креативно подойти к празднованию Хэллоуина, а не откладывать его. Так, на "Авито" сейчас очень популярны костюм коронавируса, гигантского надувного микроба и защитные маски с лозунгами "Вирус, уходи!"

Накануне Хэллоуина на "Авито" можно найти костюмы короновируса и гигантского надувного микроба. Об этом РИА Новостям сообщили в пресс-службе компании.

"В 2020 году россияне увлечены подготовкой больше, чем в прошлом: в октябре текущего года спрос на товары для Хэллоуина вырос на 18% по сравнению с октябрем прошлого года. В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения - в этом году особенно популярен костюм коронавируса", - отметили в "Авито".

Двухметровую куклу в виде коронавируса можно преобрести за 20 тысяч рублей. Кто не хочет так сильно тратиться, может купить костюм гигантского надувного микроба - он стоит 2 500 рублей.

Увеличился спрос и на оригинальные защитные маски. Например, в Барнауле на "Авито" разместили маски с супергеройскими и животными принтами, а пользователь из Тюмени продает маски с любыми принтами под заказ, в числе которых модели с клыками графа Дракулы. Пользователь из Оренбурга продает маску палача с пометкой "от вирусов".

По данным компании, спрос на женские костюмы для Хэллоуина вырос на 14% в годовом выражении, а на мужские - на 23%.

Еще в начале октября вице-губернатор Петербурга Максим Соколов призвал ужесточить контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима горожанами и гостями города. За нахождение без маски в общественном транспорте петербуржцы рискуют получить штраф.