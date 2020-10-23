Память о погибшем от ковида враче увековечена у входа в больницу святого Георгия

Память о погибшем от ковида враче увековечена у входа в больницу святого Георгия11:30, 23.10.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
На стене городской больницы святого Георгия, у центрального входа появилась мемориальная доска, на ней - имя заведующего терапевтическим отделением Игоря Менакера. Врач умер 19 июня, коллеги боролись за его жизнь полтора месяца.
Каждый, кто входит в Городскую больницу святого Георгия, теперь будет видеть памятную доску, установленную в честь заведующего вторым терапевтическим отделением Игоря Менакера. Он лечил пациентов с коронавирусной инфекцией с самого начала эпидемии, заболел на ее пике - 1 мая.
Как рассказывал "Доктор Питер", Игорь Менакер больше месяца провел на искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось, 19 июня умер.
"Он высококлассный терапевт, большой любовью которого стала гастроэнтерология. Медицина всегда отвечала ему взаимностью, тяжелые недуги отступали, больные поправлялись", - вспоминают о погибшем коллеги.
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© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Светлая память! Я у него лечился много лет...
Очень хороший Человек и Доктор...