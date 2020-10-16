Аллерголог-иммунолог: Осенью сезонную аллергию можно спутать с коронавирусом

Одни из самых распространенных симптомов коронавируса - кашель и затрудненное дыхание - сейчас можно легко спутать с сезонной аллергией. Врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих объяснила, как отличить обострения аллергической реакции от коронавируса, и какой "бонус" в период пандемии есть у аллергиков.

Симптомы сезонной аллергии - кашель и затрудненное дыхание - можно спутать с признаками коронавирусной инфекции. Однако, как утверждает врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих, есть еще как минимум 25 заболеваний со схожей симптоматикой. Осенью коронавирус легко спутать не только с ОРВИ, но и с обострением сезонной аллергии.

По словам врача, характерные для осени аллергены - плесневые грибы и пылевые клещи. Холодный же воздух становится триггером, запуская и усиливая аллергическую реакцию.

"Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма", – сказала Алла Рыжих в интервью радио Sputnik.

Также, по словам специалиста, у аллергиков меньше шансов заразиться коронавирусом.

"Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)", - объяснила врач.

Алла Рыжих напомнила, что пациентам не стоит самим заниматься диагностикой - при любых тревожных симптомах надо обратиться к врачу.