Ученые "Вектора" обнаружили у коронавируса 80 мутаций

Исследователи новосибирского "Вектора" обнаружили у коронавируса 80 видов различных мутаций. По словам директора центра, они никак не повлияют на эффективность вакцины. Сегодня стало известно, что ее обещают запустить в гражданский оборот в ноябре.

Ринат Максютов, директор новосибирского центра "Вектор" объявил, что исследователи обнаружили 80 мутаций коронавируса. По словам ученых, они никак не повлияют на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона".

"В настоящее время более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных, но эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины", - объяснил Ринат Максютов.

Часть вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" может быть пущена в гражданский оборот уже в ноябре. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Начиная с первых пострегистрационных серий вакцины, которые будут выпущены на нашем производственном участке, часть вакцины мы можем рассматривать для применения уже в рамках гражданского оборота. Это произойдет в ноябре", - цитируют Максютова РИА Новости.

Он также напомнил, что в ноябре начнутся и пострегистрационные клинические исследования.

Напомним, на прошлой неделе в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса - "ЭпиВакКорона", разработанную новосибирским центром "Вектор". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.