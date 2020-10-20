Петербургскому фонду ОМС дали еще 1,7 млрд рублей на лечение и зарплаты медикам

Петербургский фонд ОМС получил дополнительное финансирование на этот год. Деньги будут направлены на лечение пациентов в городских клиниках и еще на три статьи расходов. Как сообщил на сегодняшнем заседании правительства Петербурга директор ТФОМС Александр Кужель, «добавка» составила 1 млрд 710 млн рублей.

Дополнительные средства, полученные на этот год из Федерального ФОМС увеличили бюджет-2020 фонда ОМС Петербурга до 120,7 млрд рублей. Как сообщил сегодня на заседании правительства Петербурга глава Терфонда ОМС Александр Кужель, все дополнительные доходы будут направлены на выполнение Территориальной программы ОМС, стимулирующие выплаты и дополнительное образование медицинских работников, а также на софинансирование приема на работу медицинского персонала в первичное звено здравоохранения.

По последнему пункту, правда, деньги в этом году расходовались неактивно. Напомним, территориальные фонды ОМС за счет средств НСЗ — нормированного страхового запаса получили возможность участвовать в софинансировании оплаты труда врачей и медсестер поликлиник, нанимаемых на работу в медицинские учреждения, в которых их не хватает. Так, с одной стороны, фонд помогает восполнять дефицит кадров в поликлиниках, с другой, экономит фонд заработной платы медицинского учреждения. Но по данным, приведенным Александром Кужелем на заседании, из запланированной на 2020 год суммы в 1,7 млрд рублей на 1 октября востребованы только 205 млн рублей (по прогнозу будет израсходовано 832 млн рублей, то есть меньше половины от запланированного):

- За это время приняты на работу 247 врачей и всего 35 работников среднего медперсонала. Использовали только 15% выделенных Петербургу средств.

С учетом дополнительных средств и ФФОМС, бюджет Петербургского фонда ОМС вырастет до 120,7 млрд рублей. И, как говорит Кужель, если посчитать деньги, полученные по межтерриториальным расчетам за пролеченных иногородних пациентов и за пациентов с ковидом (4 млрд рублей) из федерального бюджета, бюджет-2020 увеличится к концу года до 125 млрд рублей. Это, по его словам, дает возможность увеличивать финансирование медучреждений для использования дорогостоящих медицинских технологий и выплачивать достойную зарплату сотрудникам. В лидерах по финансированию из фонда ОМС — прежде всего онкологические стационары и больницы-тысячники, бюджеты которых составляют от 2 до 4 млрд рублей. На первом месте — Городской онкоцентр в Песочном — 3 968 млн рублей, Городская больница №40 (Сестрорецк) — 3 588 млн рублей, Городской онкологический диспансер — 3 186 млн рублей, Городская больница №2 — 2 885 млн рублей, Госпиталь для ветеранов войн — 2 845 млн рублей, Мариинская больница — 2425 млн рублей. Практически одинаковое финансирование у трех больниц-тысячниц — Александровской и Елизаветинской, Городской больницы №26 — по 2,4 млрд рублей, почти 2 млрд — у НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Напомним, 7 октября правительство Петербурга утвердило проект бюджета Терфонда ОМС на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Как сообщал директор Терфонда ОМС Александр Кужель, в следующем году доходы фонда вырастут более чем на 3 млрд рублей или на 2,6% по сравнению с этим годом - до 122, 096 млрд рублей. В основном этот рост связан с увеличением субвенции из федерального фонда ОМС. Доходы за счет бюджета Петербурга и межтерриториальных расчетов за лечение иногородних пациентов останутся без изменений — 18,4 млрд и 8,1 млрд рублей соответственно.

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