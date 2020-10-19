У петербуржцев выявляют ОРВИ без гриппа: риновирусы, парагрипп и аденовирусы

В Петербурге пока не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания гриппом. Об этом «Доктору Питеру» сообщили в городском Роспотребнадзоре. По данным ведомства, петербуржцы продолжают болеть ОРВИ — в основном у них выявляют риновирусы, аденовирусы и парагрипп.

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Петербурге на сегодня находится на неэпидемическом уровне. По данным петербургского Роспотребнадзора. на последней неделе, с 12 по 18 октября, в городе «гуляли» респираторные вирусы не гриппозной этиологии — в основном риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы. Как уточнили «Доктору Питеру» в ведомстве, подтвержденных случаев гриппа в городе пока не было.

В Роспотребнадзоре «Доктору Питеру» не смогли оперативно уточнить, как часто сегодня в городе выявляются сезонные коронавирусы, которые также относятся к возбудителям распространенных ОРВИ. Новый коронавирус SARS-Co-2 в последние дни выявляют у более 650 петербуржцев ежесуточно.

К 19 октября от гриппа уже привился почти каждый третий петербуржец - 1 664 938 человек или 30,9% населения города.

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