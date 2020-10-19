Священникам на Кубани выдали "противоковидные" рясы для посещения пациентов с коронавирусом

Кубанским священникам выдали специальные "противоковидные" костюмы, в которых они будут посещать пациентов с коронавирусом. Так, у современного священника теперь есть не только маски и перчатки, но и защитные очки с непрямой вентиляцией и набор для таинств соборования и причащения.

Кубанским священникам выдали специальные защитные костюмы, чтобы они могли посещать пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Екатеринодарской епархии.

«Осенью 2020 года отделы по благотворительности и социальному служению епархий Кубанской митрополии получили несколько защитных костюмов для священников, планирующих посещать больных COVID-19. Посылка была собрана и передана Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви», ― цитируют сообщение РИА Новости.

Так, в набор помимо костюмов второго класса, бахил, шапочек, перчаток и защитных масок входит Новый Завет и Псалтирь (в синодальном переводе), требный крест, защитные закрытые очки с непрямой вентиляцией, набор для таинств соборования и причащения. Также туда включен пакет для утилизации костюма и защитный гель для рук. Все епархии Кубанской митрополии получили по 11 костюмов.

Сегодня, 19 октября, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что священника должны пускать к пациентам с коронавирусом. Входить в красную зону он будет в таком же костюме, в каком к ним входят врачи. По словам митрополита, некоторым пациентам необходим контакт со священником. Препятствий для них не должно быть.