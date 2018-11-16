Роскачество впервые обнаружило поддельные глазированные сырки

Эксперты Роскачества провели новое исследование глазированных творожных сырков и впервые обнаружили среди них фальсификат. В продукте оказались фитостерины — заменители молочного жира.

По результатам нового исследования творожных глазированных сырков, специалисты Роскачества признали фальсификатом сырки торговой марки «Творобушки». В составе продукта были обнаружены фитостерины.

«То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит является подделкой — не творожным сырком», - говорят в организации.

По словам экспертов, в прошлом году рейтинг этих сырков тоже был обнулен, но за другое нарушение - в них обнаружили кишечную палочку. В этом году бактерий этой группы уже не нашли.

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Как отмечают в Роскачестве, остальные участники исследования — 7 торговых марок сырков — улучшили свое качество. В первую тройку лидеров по количеству набранных баллов вошли «Вкуснотеево» (4,84 из 5), «Коровка из Кореновки» (4,7) и «Б. Ю. Александров» (4,7).

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