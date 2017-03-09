Ученые: Болезни почек вдвое повышают риск смерти от коронавируса

Заболевания почек более чем в 2 раза увеличивают риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа Лондона, которые проанализировали данные более 350 пациентов больниц.

Специалисты изучили данные 372 пациентов с COVID-19, госпитализированных в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля. Выяснилось, что у 216 человек были хронические или вызванные инфекцией проблемы с почками, из них умер каждый второй - 107 человек. При этом из числа остальных 156 пациентов без каких-либо патологий почек скончался каждый пятый (32 человека или 21%). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Anaesthesia.

По мнению авторов работы, вероятность летального исхода может быть связана с воздействием вируса на организм в целом, «перекрестной связью» между легкими и почками, а также использованием токсичных лекарств при лечении инфекции.

Ранее сообщалось, что диабет первого типа повышает риск смерти от COVID-19 в три раза, а диабет второго типа - вдвое.