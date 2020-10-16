Ученые выяснили, что еще один штамм коронавируса может быть опасен для человека

Американские ученые выяснили, что штамм коронавируса SADS-CoV, вызывающий у свиней острую диарею, может быть опасным для человека. Впервые SADS-CoV обнаружили в Китае, в отличие от COVID-19, он в первую очередь поражает кишечник.

Исследователи из США заразили клетки печени, кишечника и легких человека альфа-коронавирусом SADS-CoV, который вызывает у свиней синдром острой диареи. Эксперты пришли к выводу, что штамм может быть опасен и для людей. Впервые SADS-CoV обнаружили в Китае, вирус передался от летучих мышей стаду свиней в 2016 году, а после распространился по стране.

Результаты исследования опубликованы в PNAS. Сейчас уже известно, что вирус эффективно размножается в клетках печени, кишечника и дыхательных путей человека, особенно быстро SADS-CoV распространяется в кишечнике.

О случаях передачи этого вируса от животных человеку неизвестно, однако, по словам исследователя Ральфа Барика, "альфа-коронавирусы могут оказаться столь же значительными, если не более серьезными проблемами для здоровья человека, учитывая их способность быстро переходить между видами".

Ранее "Доктор Питер" писал, что переносчиками опасных коронавирусов были животные: SARS-CoV - гималайские циветы, MERS-CoV - верблюды, SARS-CoV-2 - летучие мыши. При передаче человеку вирус может мутировать, чтобы жить и развиваться в новом для себя организме, а у заразившихся нет к его новой форме иммунитета.

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