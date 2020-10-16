Ученые выяснили, что еще один штамм коронавируса может быть опасен для человека

Ученые выяснили, что еще один штамм коронавируса может быть опасен для человека17:04, 16.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Американские ученые выяснили, что штамм коронавируса SADS-CoV, вызывающий у свиней острую диарею, может быть опасным для человека. Впервые SADS-CoV обнаружили в Китае, в отличие от COVID-19, он в первую очередь поражает кишечник.
Исследователи из США заразили клетки печени, кишечника и легких человека альфа-коронавирусом SADS-CoV, который вызывает у свиней синдром острой диареи. Эксперты пришли к выводу, что штамм может быть опасен и для людей. Впервые SADS-CoV обнаружили в Китае, вирус передался от летучих мышей стаду свиней в 2016 году, а после распространился по стране.
Результаты исследования опубликованы в PNAS. Сейчас уже известно, что вирус эффективно размножается в клетках печени, кишечника и дыхательных путей человека, особенно быстро SADS-CoV распространяется в кишечнике.
О случаях передачи этого вируса от животных человеку неизвестно, однако, по словам исследователя Ральфа Барика, "альфа-коронавирусы могут оказаться столь же значительными, если не более серьезными проблемами для здоровья человека, учитывая их способность быстро переходить между видами".
© Доктор Питер
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