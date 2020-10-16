"Много соли и сахара, мало витаминов". Глава Роспотребнадзора раскритиковала питание россиян

"Много соли и сахара, мало витаминов". Глава Роспотребнадзора раскритиковала питание россиян14:22, 16.10.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
В нашем рационе не хватает продуктов, богатых витамином D, В2 и каротиноидами. Об этом сообщила сегодня главный санитарный врач страны Анна Попова, при этом, россияне злоупотребляют солью, сахаром и жирной пищей и в результате страдают ожирением.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в целом по стране избыточная масса тела есть у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью порталу здоровое-питание.рф сегодня, в Международный день здорового питания.
- Чем это опасно? Ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Опять же, за последние полгода выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом, - сказала Анна Попова.
Растет и число детей с избыточным весом и ожирением. Так, среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела есть у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек — 14% и 5,6% соответственно.
По словам главного санитарного врача, в топ-10 регионов с самой большой распространенностью ожирения среди жителей входят Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область и Еврейская автономная область.
Как отметила Анна Попова, многие россияне злоупотребляют солью в ежедневном рационе (норма 5 г в день), а также сахаром и жирами. При этом россияне обычно потребляют калорий больше, чем тратят. Однако по витаминам в питании не все так однозначно.
— Непростая ситуация с витаминами. С одной стороны, у взрослых почти перестал встречаться дефицит витамина С, редко встречается недостаток витаминов А и Е. В то же время у многих обнаруживается дефицит витаминов D, В2 и каротиноидов, - сказала глава надзорного ведомства.
© Доктор Питер
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А российские пальмово-молочные смеси, под видом масла продаваемые, она не хочет покритиковать?
И сыр пластиковый. Ни одного нормального сорта масла/сыра на прилавках не осталось.
Самая лучшая в мире диета- кофе, водка и сигарета. Водку можно сахарить, кофе солить, а сигарету перчить.