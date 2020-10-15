Пять признаков бессимптомного COVID-19 назвали в Оксфорде

Каждый третий-четвертый выявленный случай коронавируса — бессимптомный, говорит статистика. Однако признаки болезни все же есть, даже если она протекает без выраженных респираторных проявлений. Ученые Оксфордского университета выделили 5 основных.

Во-первых, говорить о течение COVID-19 может полная или частичная потеря обоняния. Во-вторых, небольшая одышка. В-третьих, заражение коронавирусом можно заподозрить при болях в животе в области нижних отделов легких. Четвертым признаком может стать беспричинная диарея. И, наконец, пятым — сильная усталость. Об этом пишет «Рамблер».

Отмечается, что люди, в крови которых были обнаружены антитела к коронавирусу, говорили о наличии легкого конъюнктивита.

Два дня назад вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последний месяц в России на 3% снизилась доля форм COVID-19 с клиническими проявлениями заболевания - с 73% до 69,8%.