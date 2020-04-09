ВОЗ сочла ремдесивир неэффективным для лечения коронавируса

ВОЗ сочла ремдесивир неэффективным для лечения коронавируса11:30, 16.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что четыре препарата, с начала пандемии используемые при лечении коронавируса, не влияют на исход болезни. Среди них и зарегистрированный на днях в России препарат ремдесивир, созданный для лечения Эболы.
Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что четыре препарата, используемые для лечения ковидных пациентов еще с начала эпидемии в Китае, не дают ожидаемого эффекта. Речь идет о ремдесивире, гидроксихлорохине, лопинавире и интерфероне. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование, в котором использовали данные о лечении 11 266 госпитализированных с новым коронавирусом.
По мнению экспертов, эти препараты оказывают минимальное влияние на снижение смертности от COVID-19 и не сокращают число пациентов на ИВЛ.
«Схемы лечения, при которых применялись лекарства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, как оказалось, почти не влияют на смертность пациентов в больницах», — приводит издание цитату из документа. Работу еще не рецензировали.
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Все перечисленные препараты включены в рекомендации Минздрава для лечения коронавируса. Напомним, что вчера, 15 октября, Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения COVID-19 - это импортный и отечественный ремдесивир.
© Доктор Питер
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