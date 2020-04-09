ВОЗ сочла ремдесивир неэффективным для лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что четыре препарата, с начала пандемии используемые при лечении коронавируса, не влияют на исход болезни. Среди них и зарегистрированный на днях в России препарат ремдесивир, созданный для лечения Эболы.

Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что четыре препарата, используемые для лечения ковидных пациентов еще с начала эпидемии в Китае, не дают ожидаемого эффекта. Речь идет о ремдесивире, гидроксихлорохине, лопинавире и интерфероне. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование, в котором использовали данные о лечении 11 266 госпитализированных с новым коронавирусом.

По мнению экспертов, эти препараты оказывают минимальное влияние на снижение смертности от COVID-19 и не сокращают число пациентов на ИВЛ.

«Схемы лечения, при которых применялись лекарства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, как оказалось, почти не влияют на смертность пациентов в больницах», — приводит издание цитату из документа. Работу еще не рецензировали.

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Все перечисленные препараты включены в рекомендации Минздрава для лечения коронавируса. Напомним, что вчера, 15 октября, Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения COVID-19 - это импортный и отечественный ремдесивир.

Ранее "Доктор Питер" писал, что ученые доказали эффективность ремдесивира, созданного для лечения Эболы, в борьбе с коронавирусом. В мае этого года FDA выдало временное разрешение на экстренное применение ремдесивира у взрослых пациентов с коронавирусом и у детей. Однако применять его можно было только у тех, у кого было тяжелое течение заболевания, например, кому требовалась кислородная или дыхательная поддержка. Позже регулятор расширил возможности использования препарата.

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