"Вектор": На бумажных деньгах коронавирус "живет" гораздо дольше, чем на монетах

Эксперты "Вектора" провели исследование, в ходе которого выяснили срок "заразности" монет и купюр. Как выяснилось, живучесть вируса на бумажных деньгах и монетах сильно различается.

По мнению ученых "Вектора", деньги - один из самых универсальных носителей коронавирусной инфекции на сегодняшний день. Эксперты установили, что на бумажных деньгах вирус сохраняется гораздо дольше, чем на монетах. Согласно исследованию, на поверхности купюр вирус может "жить" почти сутки, в то время как на монетах – всего около 3 часов.

Также ученые выяснили, что за час на монетах коронавирус умирает почти в 100 раз быстрее.

"За 1 час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр – в 10 раз", - говорится в сообщении.

Эксперты рекомендуют по возможности пользоваться безналичным расчетом, чтобы снизить риск заражения.

Ранее "Доктор Питер" писал об исследовании австралийских ученых. Эксперты выяснили, как долго вирус может жить на деньгах и смартфонах при разных температурных условиях.

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