"Антитела не возникают из ниоткуда". Инфекционист рассказал, почему снижение уровня антител к коронавирусу не говорит о потере защиты

Защитные антитела к коронавирусу синтезируются в "клетках памяти", и с большой долей вероятности смогут вырабатываться и в будущем - при повторной встрече с вирусом. Даже если в какой-то момент уровень антител снизится до неопределяемого при лабораторном исследовании. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Сколько времени могут сохраняться антитела в организме переболевшего человека, однозначного ответа пока нет — исследования дают разные результаты. Некоторые ученые утверждают, что антитела сохраняются 2-3 месяца, другие – более четырех месяцев. Однако, по словам врачей, защитные антитела не возникают из ниоткуда. Как рассказал врач-инфекционист, главный врач компании «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, антитела синтезируются В-лимфоцитами – «клетками памяти», которые получают информацию о новом вирусе от первичных звеньев иммунитета (макрофагов, НК-клеток, Т-лимфоцитов и др.). Клетки памяти вырабатывают антитела, а антитела связывают искомый патоген и удаляют его из организма. После «очистки» организма уровень антител снижается, но пул клеток памяти остается. При повторной встрече с этим микроорганизмом клетки памяти начинают быстро и в большом количестве вырабатывать антитела к нему.

«Положительный результат анализа на антитела к SARS-CoV-2 говорит о том, что иммунная система «распознала» данный возбудитель, соответственно – в организме есть иммуноглобулины к этому вирусу и В-лимфоциты – клетки памяти, которые их синтезировали. С большой долей вероятности клетки памяти сохранятся и в будущем, даже если уровень антител в динамике снизится до неопределяемого современными лабораторными методами. При повторной встрече с SARS-CoV-2 иммунная система отреагирует на него быстро и специализированно, предотвратив повторное заболевание. Это соответствует современной теории иммунитета, что позволяет надеяться, что с данным вирусом будет так же», - передает пресс-служба компании слова Андрея Позднякова.

На сегодня известно, что антитела к коронавирусу синтезируются у более 80% пациентов, перенесших COVID-19 различной степени тяжести. У бессимптомных пациентов они тоже вырабатываются, но менее интенсивно, чем у пациентов с клинической симптоматикой. Как пояснил врач-инфекционист, уровень антител различается в зависимости от обследованной популяции, степени тяжести перенесенной инфекции, возраста пациентов и лабораторных методов исследования.