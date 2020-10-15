Детей с излечимыми формами рака нечем лечить. Петербургские родители и врачи ищут пропавшие жизненно важные лекарства

Дети, проходящие лечение в Онкоцентре в Песочном, остались без необходимых противоопухолевых лекарств. Родители написали коллективное письмо в разные инстанции с просьбой помочь в их беде. Их поддержали онкологи. Но, по словам врачей, это проблема не только петербургская — она коснулась пациентов всей страны.

О том, что детей с онкологическими заболеваниями нечем лечить, «Доктору Питеру» сообщила читательница Валерия. По словам женщины, и родители, и врачи написали коллективное письмо во все инстанции.

«Дети не получают химиотерапию в Онкоцентре в Песочном, так как нет жизненно важных химиотерапевтических препаратов ни в учреждении, ни в продаже, закупить негде и нельзя, они просто резко исчезли», - говорится в сообщении.

В письме родителей речь идет об исчезновении трех препаратов, которые входят в утвержденные протоколы лечения: этопозид, винкристин, даунорубицин. Они применяются в схемах лечения злокачественных опухолей различных локализаций.

Как пояснили «Доктору Питеру» в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи (Онкоцентр в Песочном — Прим. ред.), лекарств нет не только в Петербурге — это проблема всероссийского масштаба. Ужас ситуации еще и в том, что исчезнувшие препараты применяются в лечении видов рака, полностью поддающихся излечению. По словам онкологов, один из названных препаратов - этопозид, исчез не так давно и совершенно неожиданно.

- Ситуация очень серьёзная. Около месяца назад прошли торги, мы готовились к заключению контракта на поставку препарата этопозид, когда единственный в России производитель отозвал все его партии. Причина – в препарате были обнаружены недопустимые примеси, - рассказал «Доктору Питеру» директор Онкоцентра Владимир Моисеенко. - Об этом мы немедленно поставили в известность комитет по здравоохранению и профильного вице-губернатора. Препарат входит в схему терапии излечимых опухолей, и изменения в ней крайне нежелательны. Мы связались с академиком Румянцевым – президентом московского НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, который подтвердил, что в данной ситуации находятся детские онкологические отделения по всей стране. Препарат отозван везде. Он, в свою очередь, обратился и в правительство РФ, и в Совет Федерации, и в Государственную думу за помощью. Мы очень надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена.

В комитете по здравоохранению «Доктору Питеру» сказали, что в курсе ситуации. Ведомство уже направило соответствующие письма в Минздрав и Росздравнадзор.

Но исчез не только этопозид. По словам Владимира Моисеенко, в письме академика Румянцева указаны в общей сложности 23 онкопрепарата, производство которых стало в том числе невыгодно фармкомпаниям из-за низких цен. В письме петербургских родителей фигурируют два с действующими веществами винкристин и даунорубицин.

- В Америке была аналогичная ситуация, когда с рынка «ушли» дешевые препараты. Тогда к решению проблемы подключился президент Обама. Для фармкомпаний были созданы льготные условия, то есть производство жизненно важных препаратов, по сути, стало дотационным, - сказал глава Онкоцентра в Песочном.

Напомним, за последний год онкологи и родители детей с диагнозом «рак» не в первый раз заявляют об остром дефиците необходимых лекарств. В прошлом году более 500 родителей из разных регионов обратились к Владимиру Путину с просьбой оградить детскую онкологию от импортозамещения, а их детей — от дополнительных страданий. По их словам, повсеместная замена в схемах терапии оригинальных лекарств на российские аналоги уже скоро может привести к «чудовищной статистике». Как рассказывала «Доктору Питеру» заведующая детским онкологическим отделением Городского онкоцентра в Песочном Маргарита Белогурова, в детской онкологии самые большие проблемы с закупкой 2-3 незарегистрированных в России препаратов, среди которых онкаспар и цитозар. Эти препараты проверены временем, но из-за дешевизны и приоритета отечественной фарме в госзакупках они уходят с российского рынка. В августе 2020 года правительство РФ сняло ограничения на приобретение 9 зарубежных препаратов, применяющихся при лечении злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей у детей. В перечень таких оригинальных и референтных лекарственных препаратов вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин, иммуноглобулин человека нормальный. Тогда же были утверждены правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в стране препарата «Онкаспар». В конце сентября ограничения на закупки были сняты с импортного препарата винкристин для лечения лейкозов, о котором написали петербургские родители.

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