"Не было никаких побочных явлений": Татьяна Голикова и Анна Попова привились от коронавируса вакциной "Вектора"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и главный санитарный врач РФ Анна Попова привились от коронавируса вакциной "Вектора" на этапе клинических исследований. Они прошли уже два этапа вакцинаци. Ни у Голиковой, ни у Поповой не было побочных эффектов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства рассказала Владимиру Путину, что она и главный санитарный врач РФ Анна Попова привились от коронавируса вакциной "Вектора". По словам Голиковой, ни у нее, ни у Поповой не было побочных эффектов.

- Мы привились в рамках проведения клинических исследований, то есть на первой и второй фазе, для того, чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины. Прошли уже два этапа. Ни на первом, ни на втором этапе, ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, и в процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали. Очень надеемся, что так будет и со всеми теми гражданами, которые будут использовать эту вакцину впоследствии, - доложила Татьяна Голикова Владимиру Путину.

Также Голикова добавила, что у нее и Поповой уже появились титры (антитела) "на достаточно высоком и хорошем уровне".

Сегодня президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Вакцину под названием "ЭпиВакКорона" зарегистрировал новосибирский центр "Вектор".

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