ФМБА запатентовало лекарство, убивающее коронавирус. Его можно будет капать в нос или делать ингаляции

ФМБА запатентовало генно-инженерный лекарственный препарат, обладающий прямой противовирусной активностью в отношении SARS-CoV-2 — на основе механизма РНК-интерференции. Как сообщают в агентстве, препарат способен убивать вирус, а не только влиять на симптомы болезни. Предполагается, что он будет выпускаться в форме капель в нос и средства для ингаляции.

Ученые Института иммунологии ФМБА разработали и запатентовали инновационный лекарственный препарат для лечения COVID-19 на основе механизма РНК-интерференции (процесс подавления экспрессии гена — Прим. ред.) к геномной РНК нового коронавируса. Он специфически выключает активность коронавируса SARS-CoV-2 и убивает его. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

«В соответствии с установленным государственным заданием, ученые из Института иммунологии ФМБА России разработали и запатентовали лекарственный препарат, представляющий собой комбинацию синтетических микро-РНК (миРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности. В результате подавляется репликация коронавируса SARS-CoV-2 путём разрушения его генома и мРНКгенов ORF1 (ORF1a, ORF1b) в участках, кодирующих РНК-полимеразу RdRP и лидерный протеин nsp1, а также гена нуклеопротеина N SARS-CoV-2. То есть препарат специфически выключает активность коронавируса SARS-CoV-2 и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания», - говорится на сайте агентства.

На сегодня завершена серия доклинических исследований. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, результаты этих исследований показали высокую специфичность противовирусной активности разработанного препарата при его безопасности и отсутствии токсического действия.

«Важной задачей сейчас является организация клинических исследований нового препарата. Для получения разрешения на их проведение ФМБА России обратится в Министерство здравоохранения РФ. В перспективе предусмотрены две формы введения препарата – интраназальная (капли в нос) – для постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции, и ингаляционная – для лечения инфицированных», – заявила руководитель ФМБА.

Как отмечают в ФМБА, разработка противовирусных препаратов, основанных на механизме воздействия на геном вируса, находящегося в клетках заболевшего человека, - перспективное биотехнологическое направление в области борьбы с сезонными и хроническими вирусными инфекциями. Такие препараты представляют собой синтетические последовательности фрагментов РНК, которые при их введении не обладают побочными эффектами, присущими большинству химических соединений.

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