НМИЦ онкологии им. Петрова расширяется — до конца года начнется строительство нового корпуса

В НМИЦ онкологии им. Петрова к концу года начнется строительство нового корпуса. В нем смогут получать высокотехнологичную хирургическую помощь дополнительно 204 человека — на такое число койко-мест он рассчитан. Планируется, что новое здание примет пациентов в 2024 году.

Проект нового клинического корпуса НМИЦ онкологии им. Петрова прошел государственную экспертизу. Начало строительства запланировано на конец 2020 года. Это 7-этажное здание площадью 32,1 тыс. кв. метров разместится на основной площадке центра в Курортном районе Петербурга - поселок Песочный, ул. Ленинградская, 68. Фасад нового здания будет выходить на Ленинградскую улицу и в сторону основного подхода посетителей и пациентов от центрального контрольно-пропускного пункта. Перед входом в вестибюль запроектировано большое парадное крыльцо с пандусом для маломобильных групп населения.

В новом здании стационара, рассчитанном на 204 койки, будет оказываться высокотехнологичная, в основном, хирургическая помощь. То есть мощность клиники увеличится в 1,5 раза – до 609 коек, а количество операционных вдвое – до 16. Кроме того, здесь разместят отделение трансплантации костного мозга на 24 койки, отделение реанимации и интенсивной терапии на 25 коек, операционный блок на 8 операционных и отделение переливания крови.

Корпус будет состоять из трех крыльев, имеющих общую центральную зону. Между ним и действующим главным корпусом больничного комплекса предусмотрен надземный переход на уровне второго этажа. В составе корпуса запланирован пищеблок, рассчитанный на весь больничный комплекс, а также столовая для персонала, служебные и бытовые помещения.

Проектирование нового корпуса обошлось федеральному бюджету в 150 млн рублей, предполагаемая (предельная) стоимость строительства составит 5,2 млрд рублей. Заказчик строительства – ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава России уже запустил конкурсную процедуру по выбору генподрядной организации.

В плане развития НМИЦ онкологии им. Петрова еще строительство центра детской онкологии и гематологии, центра ядерной медицины и лучевой терапии, центра доклинических исследований, учебного комплекса и пансионата для размещения приезжих пациентов, их родственников, а также обучающихся.

© Доктор Питер