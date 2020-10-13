Улумбекова: Федералам не надо будет клянчить деньги за пролеченных пациентов у территориальных фондов ОМС

Страховщики подняли напрасный шум по поводу законопроекта, вносящего изменения в части финансирования федеральных клиник. Более того, им несправедливо присвоили статус «реформы ОМС». Так считает ректор ВШОУЗ Гузель Улумбекова. Она прокомментировала правительственный законопроект об изменении в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», внесенный в Государственную думу.

Напомним, в Государственную думу внесен законопроект, который предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочия страховщиков по организации медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях, а также создать в ФФОМС отдельную статью расходов на ее оказание. Страховщики уверены, что в такой ситуации за одинаковую медицинскую помощь федеральные и региональные клиники будут получать разную оплату, и федеральные окажутся при этом в привилегированном положении. Ректор ВШОУЗ Гузель Улумбекова считает, что страховщики подняли напрасный шум по поводу нового законопроекта, более того, несправедливо присвоили ему название «реформы ОМС».

По словам Улумбековой, законопроект - просто попытка облегчить жизнь федеральным клиникам, которые при оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи за деньги ОМС, как правило, вынуждены «клянчить» деньги за пролеченного больного у территориальных фондов ОМС. Новым законопроектом предложено, чтобы «федералы» получали средства напрямую из ФОМС. Способ оплаты остается тот же – «за пролеченного больного». Другими словами, поступил пациент в клинику и после окончания лечения она выставила за него счет Его по новому закону будет оплачивать напрямую ФОМС, без обычных посредников – частных страховых медицинских организаций (СМО). (Сегодня все клиники выставляют счет за пролеченного пациента сначала в СМО, в которой пациент застрахован, а потом его уже оплачивает территориальный фонд ОМС).

- За это СМО имеет свой процент на ведение дела. Плюс они еще получают процент от штрафов, которые взимают с медицинских организаций по итогам разного рода проверок. За то и другое ежегодно в «карманах» СМО оседает по разным расчетам до 30 млрд. руб. и даже больше. Поэтому, естественно, СМО страшно взволновало то, что по новому законопроекту часть денег ОМС пройдет мимо их копилки, - считает Гузель Улубекова.

По мнению ректора ВШОУЗ, новый законопроект увеличит доступность медицинской помощь для пациентов в федеральных клиниках и значительно снизит гигантский документооборот, который сложился в результате межтерриториальных расчетов между фондами при оплате медицинской помощи. И даже, возможно, будет небольшая экономия за счет удаления посредников.

Правда, несправедливости опасаются не только СМО. Сомнения по поводу целесообразности нововведения есть и у руководителей регионов. Они боятся, что «федералы» заберут часть средств, предназначавшихся для их региональных медицинских учреждений. Соответственно, меньше средств останется на лечение пациентов в регионах, так как все финансируется из единого кошелька системы ОМС, а этот кошелек в 2021-м, по сравнению с 2020, вырастет только на 3% (это в ценах с поправкой на инфляцию).

Опасения справедливы, поскольку поток пациентов в системе здравоохранения в этом году вырос и в будущем вырастет еще, как в связи с эпидемией, так и в связи накопленным спросом на медицинскую помощь по плановым показаниям. А на все это нужны дополнительные койки, медицинские кадры, лекарства, расходники, и, естественно, дополнительные средства. Поэтому неотложная задача губернаторов сегодня, по мнению Улумбековой, когда бюджет на здравоохранение находится в Государственной думе, - добиваться увеличения государственного финансирования здравоохранения за счет федеральных средств, чтобы добиться увеличения доступности медицинской помощи для своих граждан.

Относительно сметного финансирования, на которое, якобы, перейдет система здравоохранения, это тоже выдумка, считает Улумбекова, уверяя, что переход на него стал бы благом для пациентов; "Финансирование по смете означает, что если нормативными документами предусмотрено нахождение в том или ином месте медучреждения, это значит, что государство обязано покрывать базовые расходы на его содержание, в том числе зарплату медицинских работников. И медицинской организации уже не надо гоняться за пациентами и заниматься приписками. Особенно это важно для гарантии доступности медицинской помощи пациентам в малых городах и сельской местности".

© Доктор Питер