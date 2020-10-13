В Петербург прибывает вторая партия вакцины от коронавируса для медиков - 22 тысячи из них готовы привиться

Завтра в Петербурге ждут вторую партию вакцины от коронавируса, разработанную Центром им. Гамалеи. Как сообщили «Доктору Питеру» в комитете по здравоохранению, должны поставить 400 доз. Всего же, по данным ведомства, в городе хотят привиться более 22 тысяч медработников.

Вторая партия вакцины «Спутник V» должна поступить в Петербург завтра, 14 октября. Об этом «Доктору Питеру» сообщили в комитете по здравоохранению. Ожидают 400 доз препарата. Напомним, первая пилотная поставка была 14 сентября. Она была небольшой и, как сообщалось, нужна была для отработки механизма доставки и распределения вакцины. В итоге, прививку на сегодня смогли получить только 27 петербургских медиков из Боткинской и 40-й больниц.

Ранее первый заместитель председателя комздрава Андрей Сарана рассказывал, что комитет собрал с подведомственных и федеральных медучреждений города списки желающих сделать прививку. Причем не только из ковидных, но и из «чистых» стационаров, врачи которых также каждый день рискуют инфицироваться. По словам Андрея Сараны, желающих оказалось 22,4 тысячи человек — примерно четверть всех медработников. В первую очередь, прививать планируют сотрудников реанимаций, красных зон и приемных отделений, патологоанатомов, а также врачей и лаборантов, работающих с ПЦР-тестами на коронавирус. Чиновник напомнил, что прививку не будут делать тем, кто уже переболел COVID-19, у кого будут выявлены антитела к коронавирусу или нет отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее СМИ сообщали о том, что на 15 октября запланирована регистрация второй отечественной вакцины для профилактики коронавируса, разработанная новосибирским центром «Вектор».

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