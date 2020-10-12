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Роспотребнадзор не нашел коронавирус в продуктах, зато обнаружил его в транспорте и магазинах

12:10, 13.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Коронавирус обнаружили в 134 смывах с поверхностей объектов в медучреждениях, транспорте и магазинах. Такие данные сообщили в Роспотребнадзоре, который провел в общей сложности более 100 тысяч исследований в поисках коронавируса на различных поверхностях объектов окружающей среды.

Роспотребнадзор не нашел коронавирус в продуктах, зато обнаружил его в транспорте и магазинах
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор продолжает обследовать объекты окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Как сообщили в ведомстве, в продуктах новой коронавирусной инфекции специалисты не обнаружили. Зато нашли вирус в смывах с поверхностей объектов в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах. Из более 100 тысяч исследований положительными оказались 134 (0,13% от общего количества проб).

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© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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