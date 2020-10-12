Роспотребнадзор не нашел коронавирус в продуктах, зато обнаружил его в транспорте и магазинах

Коронавирус обнаружили в 134 смывах с поверхностей объектов в медучреждениях, транспорте и магазинах. Такие данные сообщили в Роспотребнадзоре, который провел в общей сложности более 100 тысяч исследований в поисках коронавируса на различных поверхностях объектов окружающей среды.

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