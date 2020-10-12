Петербуржцев продолжают атаковать риновирусы

Петербуржцев третью неделю продолжают атаковать риновирусы. Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре, грипп до города еще не дошел — подтвержденных случаев не зарегистрировано.

Заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в Петербурге остается на неэпидемическом уровне. Как рассказали «Доктору Питеру» в Роспотребнадзоре, в городе пока не подтверждено ни одного случая заболевания гриппом. Последние несколько недель петербуржцев атакуют риновирусы — они составляют около 99% среди всех положительных находок в ежеденедельных мониторингах заболеваемости. По словам эпидемиологов, сезонные коронавирусы (их 4 типа - Прим. ред.), которые вызывают в том числе у петербуржцев обычные ОРВИ, тоже пока не находят. Даже в прошлый сезон заболеваемости гриппом, по данным Боткинской больницы, с января до середины апреля 2020-го в стационаре с помощью лабораторных исследований выявляли сезонные коронавирусы у более сотни своих пациентов, риновирус диагностировали вдвое чаще.

На сегодня от гриппа уже успел привиться каждый четвертый петербуржец (25,6% населения) — всего более 1,3 млн человек, включая 200 тысяч детей. За счет дополнительных источников финансирования прививки сделали более 150,4 тысяч горожан.

Как сообщила сегодня «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по образованию, в городе из-за коронавируса и ОРВИ переведены на дистанционное обучение 69 классов в 33 школах Петербурга. На карантин закрыты три группы в трёх детских садах.

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Справка

Риновирусы вызывают 30—50% острых респираторных заболеваний. Они абсолютный лидер среди возбудителей ринита (насморк) и фарингита (ангины). Известно около сотни серотипов риновируса.

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